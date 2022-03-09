12:04 (мск), источник: Моя Планета
Подделки, обманувшие мир
Дневники Адольфа Гитлера, полотна Шагала и Рембрандта, церковные фрески с изображением Распутина… Рассказ о самых ярких работах виртуозов обмана.
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В начале 1980-х художник Конрад Куяу создает поддельные дневники Гитлера, которые якобы были написаны диктатором в 1932—1945 годах. Герд Хайдеманн, репортер журнала «Штерн» и друг Куяу, два года убеждал своего шеф-редактора выкупить эти дневники и опубликовать выдержки из них. В 1983 году подделка все-таки увидела свет и буквально потрясла общественность: до этого считалось, что глава Третьего рейха дневников не вел.
Тиражи издания выросли, газеты и журналы Европы и США обратились к редакции «Штерна» с просьбой поделиться эксклюзивом столетия. Но не тут-то было! Серьезная экспертиза, проведенная через месяц после публикации материалов, показала, что при создании книжек использованы послевоенные материалы, а все «признания» Гитлера — цитаты из книг. Более того, в одном месте автор даже перепутал инициалы фюрера, вместо A написав F. В итоге Куяу и Хайдеманн были осуждены за мошенничество.
В 1942 году в результате бомбардировок сильно пострадал немецкий город Любек, в том числе приходская церковь Святой Марии. Позже местные жители обнаружили, что штукатурка полностью обвалилась, а вместо нее на стенах проступили фрески XIII века. В 1948 году была собрана внушительная сумма на восстановление реликвии. Для этого пригласили опытных реставраторов — Дитриха Фея и Лотара Мальската.
Они блестяще справились со своей работой, однако вся слава досталась именно Фею, владельцу фирмы, где Мальскат был всего лишь работником. Последний был немало уязвлен и через год выступил с сенсационным признанием, заявив, что он нарисовал новые фрески на месте старых по требованию своего начальника. Мошенник умело расписал древнюю церковь портретами своих родственников, актрис и… Григория Распутина. За такое надругательство над историей Фей и Мальскат получили реальные тюремные сроки. Честолюбивый художник получил, наконец, долгожданную славу.
Один из «асов» подделки — художник Том Китинг. Он мечтал продать столько фальшивых картин, чтобы ему хватило на целый ковер из купюр. Тому хорошо удавались пейзажи в стиле французского импрессиониста Жана Пюи — например, представленная в музее картина «Снег в Лувесьенне».
Пожалуй, главная особенность Китинга в том, что он, в отличие от других мошенников, организовал целую пресс-конференцию, на которой открыто заявил о том, что на протяжении многих лет создавал подделки, которые затем продавались по всему миру за бешеные деньги. По его словам, художник таким образом выражал свое недовольство коммерциализацией искусства.
Эдгар Мругалла — еще один талантливый мошенник XX века, начавший свой путь с должности помощника антиквара. За свое художественное творчество он получил два года тюрьмы условно. Всего Эдгару удалось создать более 3000 подделок, которыми по сей день восхищаются искусствоведы по всему миру. Талант художника был поистине широк: он подделывал и Рембрандта, и Ван Гога, и Гогена, и Рубенса. Владельцы галерей и частных коллекций скупали работы Мругалла десятками, не замечая подвоха.
Позже он создал собственную мастерскую, чтобы делиться секретами живописи со всеми желающими, а также музей, где выставил свои знаменитые работы. Эдгар всегда подчеркивал, что не имеет художественного образования и любые академические курсы — пустая трата времени. Жизненный путь копииста прервался в сентябре 2016 года.
Тони Тетро — еще один самородок художественного искусства. Язык не поворачивается назвать его непризнанным гением, ведь слава одного из самых талантливых мошенников пришла к нему еще в 1980-х годах и держится до сих пор. Он переписывал десятки работ Шагала, Рембрандта, Дали и других известных художников. По словам самого Тони, всю жизнь он именно копировал картины, а не подделывал их.
В итоге Тетро насытил рынок своими «лжеполотнами» и за несколько лет разбогател. Благодаря своим успехам он мог позволить себе разъезжать на Ferrari и колесить по Европе, ни о чем не думая. Разумеется, в конце концов Тони был осужден, однако это не помешало ему продолжить творить после отбытия наказания. Со временем он становился только популярнее: у художника появились сайт и собственный музей. Сейчас он зарабатывает изготовлением копий шедевров живописи для частных клиентов.
Мало того что мошенники картины подделывали сами, они еще и продвигали искусство обмана в массы. В программе «Сокровища нации» на «Моей Планете» рассказывается следующее.
"Чтобы радиографический анализ не распознал юных лет картины, холст должен по возрасту соответствовать времени жизни художника. Подделываешь Матисса — бери холст начала XX века. Замахнулся на Валентина Серова — XIX века. Хочешь написать под Гейнсборо — века XVIII.
Еще один показатель подлинности (больше психологический) — кракелюры. Все эти романтические трещинки на краске. Видишь кракелюры — точно старина.
И, наконец, третье, над чем работают фальсификаторы в качестве подготовки к главному, — бумага. На старых акварелях и рисунках она совершенно особого цвета. Некто Эрик Хебборн, подделывавший и Леонардо да Винчи, и Брейгеля, в конце 90-х выпустил книгу об искусстве подделки с рецептами, например, для создания химической машины времени, чтобы бумага выглядела по-настоящему старой".
Музей, посвященный подделкам, существует в Вене и расположен возле Дома искусств Хундертвассера, что само по себе символично. Нельзя утверждать, что тут нет оригинальных работ и потому коллекция недостойна внимания. Собственно, все то, что перечислено выше, как раз находится в его коллекции.
Впрочем, не искусством единым… Мошенники — особые люди, талантливые и артистичные. Они продают не принадлежавшие им вещи и даже городские объекты, сочиняют целые саги о своих приключениях, берут в долг (и, конечно, не возвращают) и работают там, где не могут работать… Подробнее — в нашем материале.