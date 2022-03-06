11:23 (мск), источник: ТАСС
В России на этой неделе выявили на 270 тыс. меньше случаев ковида, чем на прошлой
С 28 февраля по 6 марта зарегистрировали 650 540 инфицированных.
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МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Число выявленных за семь дней в России случаев заражения коронавирусом оказалось почти на 30% меньше, чем на прошлой неделе, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Если с 21 по 27 февраля в стране зарегистрировали 920 697 случаев заражения, то с 28 февраля по 6 марта на 270 157 меньше (650 540 инфицированных). При этом впервые с 26 января количество заболевших за сутки оказалось меньше 80 тыс.
За последние семь дней в стране вылечились 1 109 066 человек, за предыдущий аналогичный период их было на 15 тыс. больше.
Смертность из-за коронавируса немного снизилась — штаб на этой неделе зафиксировал 5 354 летальных исхода, что на 1,3% ниже показателя прошлой. Летальность продолжила падение и опустилась с 2,15% до 2,1% — минимума с середины марта 2021 года.