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23:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия отправит Украине 13,5 тысячи тонн гуманитарных грузов

Россия подготовила для Украины 13,5 тысячи тонн гуманитарных грузов, рассказали в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, пишет РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

В страну уже доставили более 550 тонн помощи. По данным Минобороны, гуманитарную помощь подготовили различные патриотические движения, общественные организации от Калининграда до Камчатки. Всего было собрано 13,5 тысячи тонн гуманитарных грузов. Их отправят в ближайшее время. Среди регионов самыми активными были Тульская, Московская, Ярославская, Белгородская, а также Воронежская, Курская, Ростовская области и Крым.

В ведомстве также подчеркнули, что на данный момент на Украине проведено 80 гуманитарных акций в 123 населенных пунктах. Помощь раздают людям в Запорожской, Киевской, Харьковской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Специальная военная операция началась 24 февраля, о чем объявил президент России Владимир Путин. До этого власти Донбасса рассказали о геноциде и попросили у Москвы помощи.

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