01:00 (мск), источник: © РИА Новости
Россиян ждет трехдневная рабочая неделя
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Новая рабочая неделя в России будет короткой в связи с празднованием Международного женского дня.
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Ей предшествовала шестидневная рабочая неделя. Как пояснила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, перенос выходных дней применяется для рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней. Именно по этой причине предыдущая рабочая неделя продлилась с 28 февраля по 5 марта.
После такой длинной неделе россиян ждали три дня отдыха в честь Международного женского дня, это 6, 7 и 8 марта. Таким образом, рабочими будут дни с 9 по 11 марта.
В следующий раз длинные выходные россиян ждут в мае: нерабочими будут 1−3 и 7— 10 мая.