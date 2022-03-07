04:10 (мск), источник: Российская газета
Очередное повышение пенсий произойдет 1 апреля
Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению вырастут с 1 апреля на 7,7%.
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В 2023 году, как заложено в бюджете Пенсионного фонда России на 2022−2024 годы, соцпенсии должны вырасти на 2,5%, в 2024 году — на 9,9%.
Социальные пенсии получают люди, которые в силу разных обстоятельств не имели возможности выработать достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Соцпенсии по возрасту назначаются на пять лет позднее, чем пенсии страховые. В России социальные пенсии получают более 3 миллионов человек.
После индексации с 1 апреля 2021 года на 3,4% средний размер социальной пенсии составил 10,2 тысячи рублей. После индексации с 1 апреля нынешнего года социальная пенсия в среднем вырастет на 800 рублей.
Существуют также выплаты по государственному пенсионному обеспечению, которые получают порядка 700 тысяч россиян. Государственные пенсии за выслугу лет назначаются военнослужащим, космонавтам и работникам летно-испытательного состава, федеральным государственным служащим. Государственные пенсии по старости выплачиваются гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф; государственные пенсии по инвалидности назначаются военнослужащим, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», космонавтам; государственные пенсии по случаю потери кормильца назначаются нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, космонавтов.
По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, скорее всего, процент индексации соцпенсий пока изменен не будет. Впрочем парламентом уже принят пакет мер по стабилизации экономики. В том числе правительство получило право проводить внеплановые индексации пенсий и иных соцвыплат.