12:51 (мск), источник: Моя Планета
Необычные реки мира
В какой реке можно одновременно варить рыбу и замерзать от холода, какая река течет всего два месяца в году, а какая — только по ночам, и где находится река, у которой два направления течения?
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В этой статье — о реках, которые меняют наше представление о реальности.
«Переменчивая» река, Антарктида
Долгое время считалось, что в Антарктиде из-за низких температур рек быть не может. Оказалось, они там есть, и Оникс — самая длинная среди них. Ее протяженность 30 км, но для Ледяного континента это уже очень много. Однако изюминка ее в том, что течет она всего два месяца в году, а в остальное время стоит, промерзшая до самого дна.
Расположена река на Земле Виктории, вытекает из озера Браунуорт, а впадает в другое озеро — Ванда. По антарктическим меркам климат здесь благоприятный, снега почти не бывает, а летом достаточно тепло, что и позволяет Ониксу на некоторое время освободиться от ледяного панциря. Вот только рыбы в ее водах все равно не водятся, лишь водоросли и микроорганизмы. Слишком уж у речки переменчивый характер!
«Кипящая» река, Новая Зеландия
Река Пуаренга на Северном острове Новой Зеландии — единственное место, где у одного берега вода стынет от холода, а у другого — как кипяток. Маори, коренное население этих мест, знали об этом ее необычном свойстве и пользовались им: клали рыбу в мешок и опускали в воду, где она варилась в природном кипятке. Объясняется «фокус» тем, что Пуаренга подпитывается из холодных и горячих источников, но из-за быстрого течения воды не успевают смешиваться, и образуются разнотемпературные потоки.
Реки, которые не смешиваются, Польша
Что будет, если добавить в район, где одна река пересекается с другой, краску? Скорее всего, вода окрасится в двух водоемах, но только если речь идет не о реках Велна и Нельба. Ученые неоднократно ставили эксперимент: в Велну выливали красную краску, а в Нельбу — синюю. Но в месте пересечения цвета не смешивались! Красная вода бежала в свое русло, а синяя — в свое. Секрет уникального явления ученые объясняют разницей температур воды, скоростей и уровней течения.
«Прячущаяся» река, Австралия
Гаскойн — самая длинная река в Западной Австралии: 780 км. Она протекает по Западно-Австралийскому плоскогорью и впадает в залив Шарк Индийского океана. Впрочем, «впадает» громко сказано. Увидеть Гаскойн можно примерно сто дней в году, с мая по июль, когда начинаются паводки. В остальное время года она прячется под песками, представляя собой пересохшее русло.
Несмотря на непостоянный характер, в ее устье расположен город и порт Карнарвон, неподалеку от которого находится пустыня Те-Пиннаклс, славящаяся высокими известняковыми столбами. Ученые говорят, что образовались они из раковин морских моллюсков, так как раньше эта местность была океанским дном. После изменения уровня моря на слой известняка наложился слой почвы. Выросшие растения корнями размягчали получившийся природный материал, а ветер и вода доделали работу, создав неземной пейзаж.
«Радужная» река, Колумбия
Реку Каньо-Кристалес местные жители прозвали «рекой пяти цветов» и считают самой красивой в мире. Все потому, что во время сухого сезона, который в Колумбии длится с июня по ноябрь, она в прямом смысле слова цветет буйными красками. После сезона дождей на каменистом дне кристально чистой реки зацветают водоросли Macarenia clavijera, и в зависимости от сезона, рельефа, освещенности и температуры река меняет свой цвет. Таковых в палитре пять: алый, желтый, зеленый, голубой и черный. Цвета все время смешиваются, создавая тем самым удивительные узоры.
Правда, за счет того, что в воде практически нет солей и минералов, ил и тина не образуются. В результате рыбе нечем поживиться, и река практически необитаема.
Река «Туда-Обратно», Камбоджа
Правый приток Меконга Тонлесап — удивительная река, умеющая менять направление течения. Поворот реки вспять отмечается в Камбодже фестивалем воды Бон-Ом-Тук, что можно перевести как «праздник меняющегося течения». Он появился еще в IX веке, когда считалось, что Тонлесап меняет направление течения по королевской воле. На самом деле все происходит из-за дождей. Во время летнего половодья уровень воды в Меконге повышается, что заставляет Тонлесап повернуть вспять и пополнить одноименное озеро. Когда мощность потока Меконга стихает, Тонлесап опять начинает течь в привычном направлении.
Фестиваль, один из самых зрелищных в стране, традиционно проходит в ноябре и длится три дня. Все это время люди поют, танцуют и наблюдают за гонками огромных разукрашенных лодок. На закате заключительного дня все участники регаты выстраиваются в одну линию, после чего лодка-победительница выплывает на середину, где проходит символическая церемония «обрезания веревки». Считается, что после этого период наводнений закончен, а сезон рыбалки, напротив, открыт.
«Ночная» река, Южная Америка
Уата-Рике на языке местных индейцев означает «ночная бабочка». Стоит солнцу спрятаться, как русло реки наполняется водой, но уже ранним утром можно спокойно перейти вброд самое глубокое место. А когда солнце уже высоко, река практически пересыхает. И так каждый день.
Существует легенда, что когда-то на противоположных берегах проживали племена. Однажды шаман из одного племени перешел реку для знакомства с девушкой. Не всем понравилось, что они решили создать семью. В результате одно племя стало молить богов, чтобы река наполнилась и ее нельзя было перейти. Другое, напротив, просило, чтобы она пересохла. С тех пор Уата-Рике стала то исчезать, то появляться.
На самом деле у такого необычного явления есть простое объяснение. Источником воды являются снежные вершины Анд. Днем под лучами солнца снег тает и ручьи сбегают вниз. Но до русла реки вода добирается лишь к ночи, когда температура в горах опускается, а ледяные пики застывают и перестают снабжать реку водой. Ближе к утру запасы заканчиваются и река пересыхает. Часть воды уходит в землю, а часть испаряется и снова превращается в снег и лед в горах. Разумеется, рыбам такой «ритм жизни» не подходит, поэтому Уата-Рике необитаема.