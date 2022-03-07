Жители Петербурга отправили почти 4 тонны гуманитарной помощи эвакуированным с Донбасса

«Со склада Центра международных гуманитарных связей правительства Санкт-Петербурга волонтеры Красного Креста отправили в центр распределения гуманитарной помощи в Ростовской области первую партию — 3,8 тонны», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе Смольного, чаще всего петербуржцы приносят в центр сбора гуманитарной помощи детское питание, игрушки и канцелярские принадлежности для школьников, памперсы и пеленки, а также предметы гигиены. В пункт приема, расположенный в доме 30 по Большой Монетной улице, вещи принесли уже более 640 человек. В понедельник открылись три дополнительные точки сбора в Кадетском корпусе Следственного Комитета на набережной реки Мойки, 13, в Университете промышленных технологий и дизайна на Вознесенском проспекте, 46 и в Лесотехническом университете имени С. М. Кирова в Институтском переулке, 5 лит Б.
Центру сбора гуманитарной помощи помогают 50 волонтеров Красного Креста. Они занимаются приемом, учетом, сортировкой, упаковкой и погрузкой, сообщили в пресс-службе.