10:20 (мск), источник: Моя Планета
Правда ли, что некоторые птицы летают вверх ногами?
Зачем им это надо?
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Видео гусей, которые перевернулись брюшком кверху, однозначно показывают: гусю нужно в полете срочно перестроиться, например резко снизиться. Вот он и выполняет фигуру высшего пилотажа — бочку со снижением. Авиаторам этот маневр известен с прошлого века, когда надо быстро сбросить высоту или изменить направление.
Наверняка это проделывают и другие водоплавающие. Например, чирки славятся своим быстрым полетом. Иногда они едва ли не в прямом смысле сваливаются тебе на голову. Только что летел со скоростью более 100 км/ч — и вот уже тормозит, падает вниз и приземляется на озеро. При этом он наверняка крутится так же, но снять такой момент очень сложно, больно шустрые эти уточки.
Кстати, о голове. Обратите внимание: хотя туловище гуся перевернуто, голова остается в нормальной позиции! Только в какой-то момент она переворачивается как можно быстрее. Для птицы это очень важно — она должна ориентироваться как обычно. Например, когда пустельга (один из мелких соколов) высматривает на земле мышку, зависнув на ветру, у нее работает «стабилизатор» головы — как в фото- или видеокамере. Для видео требуется стабильная картинка без тряски, а пустельга не может упустить ни малейшего движения добычи.
Летные способности птиц давно известны. Например, славится ими ворон. Он освоил весь набор высшего пилотажа. Бочка, петля Нестерова, иммельман, штопор, синхронные полеты — легко! Даже пролететь «на спине» более-менее горизонтально для ворона тоже вполне посильная задача. Но, конечно, на малое расстояние, потом он потеряет высоту.
Многие хищные птицы исполняют перевороты во время брачных игр. Иногда даже кувыркаются через голову во время фигуры «колокол». Это умеют и луни, и орлы, и орланы. Когда самец луня приносит добычу самке, та, взлетая с гнезда, принимает ее, часто перевернувшись лапами кверху.
Некоторые породы голубей даже специально выведены, чтобы кувыркаться в воздухе, например турманы. Так что птицы порой могут выполнять такие акробатические трюки в воздухе, что не каждый авиатор справится.