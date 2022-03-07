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15:17 (мск), источник: ИА REGNUM

Просмотры клипов в российской соцсети «ВКонтакте» установили новый рекорд

Просмотры и загрузки клипов в российской социальной сети «ВКонтакте» выросли в два раза и установили новый рекорд. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба указанной соцсети.

Источник: РИА "Новости"

«VK сообщает о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в клипах “ВКонтакте”. Мы отмечаем массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей со стороны клиперов, которые давно с нами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что в современных условиях общение и обмен положительными эмоциями являются особенно актуальными.

Кроме того, соцсеть приветствовала новых пользователей и блогеров, которые перешли на эту площадку. При этом добавляется, что «ВКонтакте» запускает «новые яркие и увлекательные активности в клипах ВКонтакте», общий призовой фонд которых составит 100 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ранее принятого в России закона о введении административной ответственности за распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению антироссийских санкций китайская соцсеть TikTok приостановила распространение нового контента и проведение стримов (прямых эфиров — ред.) в России.

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