07:17 (мск), источник: Известия
«Профессии будущего»: эксперты назвали специальности, которые будут развиваться или исчезнут в России
По мнению специалистов, молодежи следует присмотреться к сферам медицины и IT.
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Российские эксперты прогнозируют серьезные перемены на рынке труда. По их мнению, распространение цифровизации и расширение применения искусственного интеллекта приведут к тому, что часть профессий уйдет в прошлое, а людям придется осваивать новые специальности. Какие профессии могут исчезнуть, а какие, наоборот, получат дальнейшее развитие, разбирались «Известия».
По мнению экспертов, ситуация на рынке труда в ближайшие несколько лет сильно изменится. Внедрение новых технологий, цифровизация и расширение применения искусственного интеллекта приведут к тому, что часть профессий уйдет в прошлое, а людям придется переучиваться и осваивать новые для себя специальности.
Как говорит в беседе с «Известиями» hr-эксперт, управляющий партнер кадрового агентства «Стафф-АП» Елена Лимонова, прогнозировать, как именно будет развиваться обстановка, пока сложно. Есть вероятность, что вскоре в России отпадет потребность в общих линейных профессиях: прибывающие в страну жители ЛНР и ДНР будут в поиске работы и наиболее востребованными для них станут вакансии, не требующие высокой квалификации.
— Также сегодня есть тренды в организации обеспечения качества жизни человека: например, растущий сектор в медицине, фармакологии, в сферах здорового питания и фитнес-индустрии, — отмечает Лимонова.
Говоря о том, какие специальности выбирать молодежи, она советует обратить внимание на медицину и растущую сферу IT, где «крайне высока потребность в кадрах».
— Пока трудно что-то предсказывать: неясно, куда нас выведет сложившаяся ситуация, где будет провал, связанный с безработицей, а где большое количество вакантных мест. Но в любом случае актуальные профессии сейчас и в ближайшем будущем находятся на стыке высоких технологий, IT, медицины и производства, — заключает собеседница «Известий».
Руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая тоже считает, что времена, когда люди выбирали профессию раз и на всю жизнь, стремительно уходят в прошлое. Сегодня строители спокойно становятся программистами, водители — фотографами, инженеры — барменами, и это никого не удивляет.
— Смена профессии или переобучение — нелегкий шаг, особенно если за плечами много лет опыта на рынке труда или в одной компании. Но в ближайшие 10 лет немалая доля рабочих мест будет приходиться на совершенно новые профессии или уже существующие, претерпевающие значительные изменения, — отмечает эксперт в беседе с «Известиями».
Сегодня многие работодатели дают своим сотрудникам возможность переобучения и повышения квалификации. В среднем они рассчитывают, что около 40% сотрудников пройдут переквалификацию не более чем за полгода. Но пока текущие возможности используют менее половины работников — 42%.
— Опросы показывают, что важность наличия системы корпоративного обучения остается на высоком уровне, среди работников и соискателей есть консенсус о пользе обучения за счет работодателя для построения карьеры и сохранения востребованности на рынке труда, — рассказывает специалист hh.ru. — Вместе с этим мы отмечаем, что процесс внедрения систем обучения идет крайне медленно (рост год к году — всего 1%). Сейчас они есть только в 57% организаций, в основном в сфере производства, продаж, административного персонала, менеджмента и IТ. В 43% российских компаний обучения сотрудников пока нет.
По мнению Святицкой, причин этому может быть несколько: от нехватки людей, которые могут организовать такую систему, до отсутствия бюджета или понимания, чему именно нужно обучать сотрудников. В целом можно сделать вывод, что пандемия и медленное восстановление бизнеса существенно замедляют процессы развития систем корпоративного обучения в стране.
Как считает Ирина Святицкая, специальности, которые станут востребованы в ближайшее десятилетие, будут ориентированы на внедрение новых технологий и растущий спрос на новые продукты и услуги в «зеленой» экономике, экономике данных и ИИ.
В то же время эксперты отмечают, что ряд профессий в будущем может испытать сокращения или даже исчезнуть. По словам Святицкой, это могут быть специалисты по вводу данных, бухгалтерии, ведению счетов и начислению зарплаты, аудиторы, сборочные и заводские рабочие, административные управляющие, работники по вопросам клиентской информации и обслуживанию клиентов, директоры по операциям, механики и ремонтники машин и машинного оборудования, технические сотрудники по учету материалов и хранению запасов, а также специалисты делопроизводства.
— На исчезновение профессий повлияет тренд на автоматизацию некоторых сфер, — объясняет Елена Лимонова. — Он не касается большого количества среднего и малого бизнеса. Скорее речь идет о больших компаниях и изменениях в крупных направлениях, например о беспилотных автоперевозках или крупных ритейлерах, которые заменяют кассовым оборудованием персонал в торговых залах, высвобождая большое количество рабочих мест.
По мнению hr-специалиста, представителям таких профессий стоит смотреть в сторону возможностей, которые будут открываться, находить для себя новые сферы, вспоминая все навыки, которыми обладают. Возможно, в России вернется тренд на уникальный ручной труд.
— Мир очень быстро меняется, в нем нет стабильности, исчезает тенденция на многолетнюю занятость в одном направлении. Необходимо осваивать новые профессии, — говорит Лимонова.
Между тем о переходе в IT-сферу уже задумывается каждый третий россиянин, причем треть из них в ближайшее время готова пройти переобучение. Это следует из опроса, проведенного digital-агентством Outside Digital совместно с исследовательским агентством ResearchMe (имеется в распоряжении «Известий»). В исследовании приняли участие более 5 тыс. человек.
Больше половины из них отметили, что в профессии их привлекает высокий доход (58%), возможность карьерного роста и развития (54%), остальные назвали стабильность (41%) и возможность международных командировок и обучение (26%). При этом 75% опрошенных убеждены, что перейти в IT из другой сферы достаточно сложно.
Наибольший интерес к переходу выявился у людей от 25 до 35 лет, респонденты старше 45 лет уверены, что уже не смогут освоить новую профессию. Больше половины (52%) россиян считают самым эффективным сочетание образовательных программ и практики, каждый пятый (21%) — онлайн-образование, а 11% верят только в традиционное высшее образование.
При этом 55% россиян готовы брать на обучение кредиты, а 91% — проходить бесплатные стажировки и практики. Еще больше респондентов, а именно 93%, готовы заниматься самообразованием, чтобы стать специалистом в IT. Среди энтузиастов мужчин в процентном соотношении больше, чем женщин.
По мнению COO и Group Head в Outside Digital Жамбала Гармажапова, возраст и надежность сотрудника никак не связаны друг с другом, все зависит от его персональных способностей. Сейчас, по меркам IT-сферы, специалист в возрасте 35 лет уже относится к старым. Все потому, что технологии рождаются в момент, когда молодые люди только начинают обучаться и уже находятся в этом пространстве. А взрослые люди не имеют таких возможностей, и им необходимо дополнительно все изучать.
— Я против эйджизма. Мне довелось работать с людьми от 40 лет, и это были сотрудники крупных компаний, которые занимают свои позиции уже около 12−15 лет. В возрасте от 40 лет реально переучиться на специалиста в IT-сфере, вне зависимости от старого опыта. Если человек хочет попасть в новую для него сферу, ему нужно убрать все предрассудки и начать свой путь заново как ученику. При этом надо понимать, что знания, закрепленные на практике, имеют больший эффект, чем просто полученные на лекциях, — говорит он в беседе с «Известиями».
По словам Гармажапова, высокий спрос на сотрудников в IT-сфере порождают «бешеная конкуренция» стартапов и корпораций за квалифицированных разработчиков и, как следствие, кадровый голод на рынке. Высокие зарплаты, лучшие условия труда, быстрый карьерный рост и мощное комьюнити выделяют такие вакансии среди остальных, но людей все равно продолжает не хватать, потому найти работу в IT более чем реально.