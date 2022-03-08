05:52 (мск), источник: Известия
Позаботиться о себе: в регионах возвращаются плановая медпомощь и диспансеризация
Это связано с улучшением эпидемиологической ситуации в стране.
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Ряд российских регионов возвращает плановую медпомощь, а также возобновляет диспансеризацию и профилактические медосмотры. Такие решения региональные власти принимают на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Так, с начала месяца решения о возобновлении плановой медицинской помощи уже были приняты в Ростовской, Владимирской, Томской, Липецкой областях. Подробности — в материале «Известий».
С начала месяца в Ленинградской области снова оказывают все виды медицинской помощи детям. Ограничения, введенные в этой сфере из-за всплеска COVID-19, теперь отменены, сообщили в администрации региона. Там также пояснили: возобновляется плановая медицинская помощь пациентам от рождения до 18 лет в поликлиниках и дневных стационарах.
Кроме того, изменения частично коснулись и взрослых жителей Ленобласти. Для них возобновлено диспансерное наблюдение, а для некоторых категорий пациентов проводятся профилактические осмотры и диспансеризация, включая углубленную.
При этом поликлиники и амбулатории оказывают медпомощь взрослым в таких ситуациях, когда отсрочка может повлечь ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровью. Имеются в виду заболевания в острой стадии и травмы.
Еще в начале февраля в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусной инфекцией правительство РФ наделило глав регионов правом приостанавливать оказание плановой первичной медпомощи в амбулаторных условиях. Однако на фоне улучшения эпидемиологической ситуации ряд регионов снимает эти ограничения.
Так, на днях стало известно о том, что продолжат оказывать плановую медпомощь в Ростовской области. «В сутки по горячей линии Минздрава не более 300 звонков по поводу коронавирусной инфекции. Кроме того, отмечается снижение уровня заболеваемости ОРВИ. Медучреждения готовы возобновить плановую медпомощь, люди этого очень ждут», — пояснил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.
Как стало известно 2 марта, восстанавливают плановую медпомощь и во Владимирской области — это стало возможно на фоне сокращения количества заболевших COVID-19. Так, за последние две недели количество новых зараженных в сутки в регионе снизилось более чем в три раза — с 2375 до 727. Плановая медпомощь уже оказывается во всех государственных амбулаторных и стационарных учреждениях, в том числе в женских консультациях и стоматологических поликлиниках. Кроме того, параллельно с этим в больницах сокращается число ковидных коек.
Возобновляется плановая медицинская помощь в амбулаторных условиях и в Хакасии. Кроме того, в республике также планируется сократить коечный фонд для пациентов с COVID-19 в действующих «ковидных» отделениях.
Стабилизируется ситуация с заболеваемостью коронавирусом и на Ямале, а потому больницы возвращаются к обычному режиму работы. С 1 марта в регионе возобновляется госпитализация в стационарные отделения. Так, число новых случаев заражения коронавирусом в регионе, по сравнению с предыдущей неделей, снизилось в два раза, а количество обращений в скорую помощь — в пять раз.
— В ряде муниципалитетов эпидситуация пока остается напряженной. Это города Муравленко, Губкинский, Надым. Как только заболеваемость и там пойдет на спад, плановая помощь также возобновится. Мы надеемся, что это произойдет уже 7 марта, — отметила первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.
С 1 марта оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях возобновляется в медучреждениях Липецкой области, со 2 марта — в Томской области, а уже с 7 марта — в поликлиниках Республики Карелия. Возобновляется плановая медпомощь и в Прикамье. В то же время там сокращается количество ковид-центров, открытых повсеместно месяц назад. Кроме того, там также вернулись и профилактические осмотры, а также диспансеризация, включая углубленную форму этой процедуры для людей, перенесших COVID.
Между тем диспансеризация возвращается и в другие субъекты РФ. Так, с 1 марта диспансеризация и профосмотры возобновились в Подмосковье на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом. С 1 марта она возвращается и в Кировской области. По словам министра здравоохранения Кировской области Андрея Черняева, профилактические медицинские осмотры и диспансеризация будут проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер и строго по предварительной записи.
«В поликлиниках соблюден принцип разделения потоков посетителей и прием пациентов, пришедших на диспансеризацию. В соответствии с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения России, информирование граждан о возможности прохождения диспансеризации осуществляется через страховые медицинские организации и поликлиники по месту жительства», — пояснил он. Также в каждой медорганизации можно будет пройти углубленную диспансеризацию после ковида. В первую очередь это касается граждан, которые перенесли инфекцию в средней или тяжелой форме.
С начала месяца диспансеризация также возобновилась в Челябинской, Нижегородской областях, с 3 марта — в Кузбассе, с 7 марта пройти профосмотры смогут и жители Краснодарского края.
Начиная с 2019 года все граждане РФ могут ежегодно проходить бесплатный профилактический медосмотр. Что касается диспансеризации, которая включает в себя более расширенный спектр исследований, она ежегодно проводится для граждан старше 40 лет и раз в три года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет. При этом люди в возрасте от 18 до 40 лет имеют право на освобождение от работы для ее прохождения.
Так, первый этап включает в себя анкетирование в целях выявления жалоб пациента, а также измерение артериального давления, анализ крови, ЭКГ, флюорографию, маммографию и некоторые другие исследования, которые завершаются приемом и осмотром врачом-терапевтом. В рамках него врач устанавливает диагноз, определяет группу здоровья пациента, проводит краткое профилактическое консультирование, а также определяет медицинские показания для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации.
Что касается второго этапа, то он уже может, в частности, включать осмотр врачом-неврологом, хирургом и прочими специалистами.