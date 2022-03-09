11:08 (мск), источник: N + 1
Археологи нашли в Шотландии редкий пиктский камень
На нем изображены абстрактные символы.
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Археологи раскопали в Шотландии остатки сооружения
Во времена британского железного века и раннего Средневековья территорию современной Шотландии населяли пикты (буквально — «раскрашенные или татуированные люди»).
Впервые эту группу кельтоязычных племен под таким названием упоминает римский историк Евмений, сообщивший об их нападениях на Адрианов вал. Пикты были скотоводами и земледельцами с достаточно развитым уровнем ремесел: обработкой металла, выделкой кожи, ткачеством и резьбой по камню и кости.
В эпоху раннего Средневековья эти племена приняли христианство и основали собственное государство, которое достигло своего расцвета в
Они представляют собой мегалиты разной формы, на которых были вырезаны орнаменты и рисунки на различные сюжеты. В 2010 году британские ученые представили результаты исследования символов, встречающихся на пиктских камнях. Они пришли к выводу, что эти изображения представляют собой ранее неизвестную примитивную письменность, расшифровать которую пока не удалось.
Археологи из Абердинского университета под руководством Гордона Ноубла (Gordon Noble) провели геофизическую съемку в небольшой шотландской деревне Аберлемно, которая известна благодаря трем большим пиктским камням, украшенным орнаментами. Эта работа позволила ученым выявить аномалии, которые могли быть связаны с древним поселением, поэтому они заложили небольшой раскоп.
В результате исследования археологи обнаружили редкий пиктский камень с вырезанными на нем символами, длина которого составляет около 1,7 метра. По словам Ноубла, известно лишь около 200 подобных находок. Порой такие камни обнаруживают фермеры, распахивающие поля, или строители во время устройства дорог и контекст таких артефактов остается неясным.
Ученые отметили, на камне изображены классические абстрактные символы пиктов, включая тройные овалы, гребень, зеркало, полумесяц и двойные диски. Некоторые изображения перекрывают друг друга, что, по мнению исследователей, указывает на разное время их создания. Нобл сообщил, что камень повторно использовали во время строительства здания
Ранее на N + 1 рассказывали о других археологических находках, связанных с пиктами. Так, в 2015 году ученые обнаружили на севере Великобритании древний форт пиктов, который оказался старейшим в Шотландии.
Михаил Подрезов