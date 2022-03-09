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11:08 (мск), источник: N + 1

Археологи нашли в Шотландии редкий пиктский камень

На нем изображены абстрактные символы.

Археологи раскопали в Шотландии остатки сооружения XI—XII вв., в мощении которого использовался пиктский камень. На этой редкой находке, длина которой составляет около 1,7 метра, были вырезаны классические абстрактные символы пиктов, например, тройные овалы, двойные диски и полумесяц. Ученые отметили, что в настоящее время известно всего около 200 подобных мегалитов. Об этом сообщается в пресс-релизе Абердинского университета.

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Во времена британского железного века и раннего Средневековья территорию современной Шотландии населяли пикты (буквально — «раскрашенные или татуированные люди»).

Впервые эту группу кельтоязычных племен под таким названием упоминает римский историк Евмений, сообщивший об их нападениях на Адрианов вал. Пикты были скотоводами и земледельцами с достаточно развитым уровнем ремесел: обработкой металла, выделкой кожи, ткачеством и резьбой по камню и кости.

В эпоху раннего Средневековья эти племена приняли христианство и основали собственное государство, которое достигло своего расцвета в VII—VIII вв. Однако в конечном счете в IX—X вв. пикты были ассимилированы скандинавами и скоттами.

Одни из самых ярких памятников культуры пиктов — это монументальные каменные стелы, которые были созданы, вероятно, в VI—IX вв.

Они представляют собой мегалиты разной формы, на которых были вырезаны орнаменты и рисунки на различные сюжеты. В 2010 году британские ученые представили результаты исследования символов, встречающихся на пиктских камнях. Они пришли к выводу, что эти изображения представляют собой ранее неизвестную примитивную письменность, расшифровать которую пока не удалось.

Источник: The University of Aberdeen

Археологи из Абердинского университета под руководством Гордона Ноубла (Gordon Noble) провели геофизическую съемку в небольшой шотландской деревне Аберлемно, которая известна благодаря трем большим пиктским камням, украшенным орнаментами. Эта работа позволила ученым выявить аномалии, которые могли быть связаны с древним поселением, поэтому они заложили небольшой раскоп.

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В результате исследования археологи обнаружили редкий пиктский камень с вырезанными на нем символами, длина которого составляет около 1,7 метра. По словам Ноубла, известно лишь около 200 подобных находок. Порой такие камни обнаруживают фермеры, распахивающие поля, или строители во время устройства дорог и контекст таких артефактов остается неясным.

Ученые отметили, на камне изображены классические абстрактные символы пиктов, включая тройные овалы, гребень, зеркало, полумесяц и двойные диски. Некоторые изображения перекрывают друг друга, что, по мнению исследователей, указывает на разное время их создания. Нобл сообщил, что камень повторно использовали во время строительства здания XI—XII вв., которое возвели прямо над поселением пиктского периода. Похоже, окрестности Аберлемно в течение длительного времени были важным местом для пиктов.

Ранее на N + 1 рассказывали о других археологических находках, связанных с пиктами. Так, в 2015 году ученые обнаружили на севере Великобритании древний форт пиктов, который оказался старейшим в Шотландии.

Михаил Подрезов

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