14:45 (мск), источник: Моя Планета
Самые большие острова в мире: топ-10
Есть острова размером с футбольное поле, а есть — больше некоторых стран. В нашем материале список островов, наиболее крупных по площади.
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Остров — это участок суши, со всех сторон окруженный водой. На Земле насчитывается около 500 000 островов — точное количество подсчитать невозможно, так как они продолжают образовываться или исчезать. Как правило, это происходит в результате движения земной коры, например при сильном извержении подводного вулкана.
Расскажем, в каком океане самый большой остров, где встречаются древесные кенгуру и какой остров расположен в обоих земных полушариях.
Гренландия: 2,1 млн км²
Первое место в топ-10 самых больших островов занимает Гренландия. Она же считается самым большим островом Северного Ледовитого океана. Но это не совсем верно, так как ее берега еще омывает Атлантический океан. Площадь составляет более 2,1 млн км², что делает Гренландию самым большим островом в мире — по размеру она лишь в три раза уступает Австралии.
Расположена неподалеку от Северной Америки, но принадлежит Дании. США не раз пытались купить Гренландию, но безуспешно. Самый большой остров в мире почти полностью покрыт ледниками, и нередко даже в разгар лета температура держится около 0 °С. Поэтому на нем проживают всего 55 000 человек — почти втрое меньше, чем в курортном городе Пятигорске Ставропольского края. Правила жизни иннуита мы публиковали здесь.
Новая Гвинея: 785 753 км²
Самое большое количество островов в океане находится в Тихом океане, примерно 20 000 — 30 000. Среди них есть самый большой остров Океании — Новая Гвинея. Он расположен в западной части Тихого океана и занимает второе место по площади — она сравнима с Турцией.
Наиболее крупный остров Тихого океана разделен между странами: западная часть принадлежит Индонезии, а восточная относится к Папуа — Новой Гвинее. На всей территории проживают около 9,5 млн человек — примерно вдвое больше, чем в Санкт-Петербурге.
В 2006 году в одном из уголков острова исследователи обнаружили неизвестные ранее виды животных и растений, в том числе древесных кенгуру и шестиперую «райскую птицу» Берлепша, ранее считавшуюся вымершей.
Калимантан (Борнео): 743 330 км²
Третий по величине остров в мире также относится к самым большим островам Тихого океана. Его делят три государства: Индонезия, Малайзия и Бруней. Находится в центре Малайского архипелага в Юго-Восточной Азии и по площади ненамного уступает Чили. Калимантан отличается разнообразием птиц — их насчитывается более 1500 видов. Людей на острове проживают около 21 млн — почти вдвое больше, чем в Москве.
Мадагаскар: 587 713 км²
Четвертое место в списке самых больших островов в мире и первое среди самых больших островов Индийского океана занимает Мадагаскар. Он расположен в западной части Индийского океана. Вся территория занята Республикой Мадагаскар, где проживают более 27 млн человек — втрое больше, чем в Австрии.
Животный и растительный мир уникален, и многие виды встречаются только здесь. Самые известные из них — лемуры, они охраняются государством и являются символом Мадагаскара.
Баффинова земля: 507 451 км²
Крупнейший остров Канады, пятый по площади в мире, а также один из самых больших островов Ледовитого океана. Находится в 400 км от Гренландии и омывается водами Северного Ледовитого океана и Северной Атлантики.
В основном Баффинова Земля расположена за полярным кругом, поэтому на большинстве территории есть полярные день и ночь. Заморозки возможны даже летом. Из-за сурового климата на площади, сопоставимой с Испанией, проживают около 13 000 человек.
Суматра: 443 066 км²
Остров является вторым по величине в Индийском океане и шестым — в мире. А еще крупнейшим из тех, что принадлежат Индонезии. На нем проживают 58 млн человек — примерно четверть от общей численности Индонезии.
Экватор делит Суматру на две части, из-за чего она находится в обоих земных полушариях. Здесь часто бывают землетрясения, а около 73 000 лет назад извержение вулкана Тоба привело к глобальному похолоданию, которое наши предки едва пережили.
Великобритания: 229 848 км²
Это самый большой остров Атлантического океана, крупнейший в Европе и седьмой по площади в мире. Территорию занимает Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии, где проживают более 67 млн человек. Это делает остров самым густонаселенным регионом Европы.
Хонсю: 227 970 км²
Омывается Тихим океаном и входит в состав Японского архипелага. На острове Хонсю расположены крупнейшие японские города: Токио, Иокогама, Осака, Нагоя, Киото, Хиросима, общая численность населения составляет более 104 млн человек. До конца XIX века его также населяли айны, но японцы полностью вытеснили их на другой остров — Хоккайдо.
Виктория: 217 291 км²
Входит в состав Канадского Арктического архипелага и находится в акватории Северного Ледовитого океана. По размерам немного превышает Киргизию.
На острове издавна жили иннуиты. К концу XX века численность населения выросла за счет переселенцев, которые занялись промысловой деятельностью. Сейчас на острове проживают около 2000 человек.
Элсмир: 196 236 км²
Самый северный канадский остров также омывается водами Северного Ледовитого океана. Большую часть года окружающие воды скованы льдом, зимой средняя температура составляет —30 °С, а летом колеблется около 0 °С. Из-за сурового климата численность населения колеблется в районе 200 человек.
На Элсмире неоднократно находили следы древних животных. Так, 50 млн лет назад в этих краях обитала крупная нелетающая птица гасторнис.
Самый крупный остров России: Сахалин
В общем рейтинге Сахалин занимает 23-е место. Его площадь составляет 76 600 км², что немного меньше Чехии. Находится в акватории Тихого океана и омывается Японским и Охотским морями. На острове проживают около 500 000 человек, среди которых есть коренные народы: нивхи, айны и орочи. Все они крайне малочисленны и заняты в основном ловлей и переработкой рыбы.