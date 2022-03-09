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02:40 (мск), источник: Известия

Эксперт рассказала о проявлении «Омикрона» в кишечной форме

При распространении «Омикрона» желудочно-кишечная симптоматика (тошнота, диарея, потеря аппетита) стала проявляться гораздо чаще, чем при заражении штаммом «Дельта». Об этом «Известиям» сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

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Источник: Известия

«При самом первом — уханьском — штамме мы тоже отмечали немало случаев, сопровождающихся диареей. Сейчас их стало больше. По нашим наблюдениям, около 30% пациентов жалуются на частый водянистый стул, 4−6 раз в день. У некоторых из них, чаще у детей, отмечается снижение аппетита, тошнота», — рассказала она.

По словам Татьяны Руженцовой, у самых маленьких пациентов заболевание нередко сопровождается рвотой, особенно сильно выраженной в первый день болезни.

При этом в некоторых случаях медики могут говорить о кишечной форме коронавируса, вызванной «Омикроном», протекающей без респираторных симптомов. Чаще всего инфекция протекает таким образом у детей первых трех лет жизни.

«Но изолированная кишечная форма — редкость. У большинства пациентов с выраженной желудочно-кишечной симптоматикой наблюдаются и респираторные симптомы: покраснение и першение в горле, заложенность и выделения из носа, кашель», — отметила Татьяна Руженцова.

Часто заболевших, как при гриппе, беспокоят головные боли, озноб, выраженная слабость, рассказали в Московском НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора. При этом точный диагноз можно установить только с помощью специальных тестов, подчеркнули врачи.

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