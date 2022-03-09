Врач рассказал об ошибках россиян при ревакцинации от COVID-19

Некоторые люди, собираясь сделать прививку от коронавирусной инфекции, руководствуются опубликованными в интернете советами, а не рекомендациями врачей, и в результате совершают ошибки, отметил Водовозов.
В частности, они начинают перед вакцинацией или ревакцинацией принимать разжижающие кровь препараты, чего ни в коем случае нельзя делать без назначения специалиста, добавил он.
«Ни в коем случае нельзя назначать себе без показаний разжижающие кровь препараты. Это все-таки тяжелая артиллерия, это врачебные препараты, которые назначает врач, исходя из состояния свертывающей и противосвертывающей системы, наблюдая потом за изменениями этих показателей. Это хороший инструментарий в руках врача, но у него масса тяжелейших побочек», — подчеркнул Водовозов.
По его словам, какая-то особая подготовка к прививке от COVID-19 не нужна.
Главное — не злоупотреблять алкоголем и избегать переутомления, чтобы проходить вакцинацию или ревакцинацию в «оптимальной форме», уточнил врач.
«Желательно не злоупотреблять спиртными напитками, это действительно важно, потому что это сильно бьет по нашему иммунитету. Желательно накануне выспаться, не перегружать себя физически или умственно, чтобы вы подошли к вакцинации в оптимальной форме», — посоветовал Водовозов.
Другое распространенное заблуждение приводит к ошибкам уже после вакцинации, продолжил он. Есть пациенты, которые отказываются от приема антигистаминных и жаропонижающих препаратов после прививки, даже если это необходимо. Они думают, что лекарства уменьшат эффект от вакцины, и совершенно напрасно, считает врач.
«Бывает, что человек, например, склонен к аллергическим реакциям, у него чешется или отекло место укола, но он думает, что если выпьет антигистаминный препарат, то вакцина не сработает. Это не так. То же самое касается жаропонижающих средств — они не влияют на эффективность вакцины, поэтому можно не бояться их принимать, если у вас есть нежелательные явления», — объяснил Алексей Водовозов.