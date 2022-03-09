АТОР спрогнозировал, как и в каких странах будут отдыхать россияне

Как утверждают в АТОР, в новых условиях «почти все нейтральные и открытые для туристов из РФ страны, в которых мало или нет системы “все включено”, а основная часть отелей работает на завтраках, становятся менее привлекательными и для клиентов туроператоров с неработающими в этих странах картами российских банков». Поэтому спрос в российском организованном выездном туризме поневоле будет вынужден сфокусироваться в основном на две группы стран.
«Первая — те страны, где развита или преобладает система отдыха “все включено” в отелях. С ней туристу из России в целом достаточно оплатить весь пакетный тур в России, а далее на месте не нести никаких дополнительных расходов — туриста привезут в отель и увезут из него», — рассказали в АТОР.
Система «все включено» действует в Турции, Тунисе, Египте, в некоторых отелях Мальдив и ОАЭ, на Кубе, в Доминикане и Мексике.
Вторая группа доступных для отдыха стран, по мнению АТОР, — страны, принимающие карты платежной системы «Мир». Это Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.
Сочетают оба этих параметра: Турция, Абхазия, Египет, Тунис, ОАЭ, Мальдивы, Куба, Доминикана, Мексика, Вьетнам. АТОР отмечает, что наиболее перспективной для российских туристов остается Турция, — в стране развитая система «все включено», а в отелях и широкая сеть приема карт «Мир» с потенциалом расширения.