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12:42 (мск), источник: ТАСС

Офицеру-танкисту из Красноярского края присвоили звание Героя России

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Офицеру-танкисту, капитану Алексею Лёвкину из Красноярского края присвоено звание Героя России за бои с националистами в ходе специальной операции на территории Украины. Об этом в среду на своей странице «ВКонтакте» написал губернатор края Александр Усс.

«Нашему земляку, капитану Алексею Лёвкину присвоено звание Героя России», — написал Усс.

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По его данным, во время выполнения боевой задачи рота Лёвкина столкнулась с подразделениями националистов. Капитан лично уничтожил два танка и три БМП. А когда был израсходован весь боекомплект танковой роты, организовал отход подразделения и вынос раненых.

«Сам командир остался прикрывать. А потом добрался до возвышенности и всю ночь корректировал артиллерийский огонь и передавал разведданные на командный пункт. Всего силами танковой роты Лёвкина было уничтожено восемь танков и три БМП», — сообщил губернатор.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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