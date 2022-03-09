Офицеру-танкисту из Красноярского края присвоили звание Героя России

«Нашему земляку, капитану Алексею Лёвкину присвоено звание Героя России», — написал Усс.
По его данным, во время выполнения боевой задачи рота Лёвкина столкнулась с подразделениями националистов. Капитан лично уничтожил два танка и три БМП. А когда был израсходован весь боекомплект танковой роты, организовал отход подразделения и вынос раненых.
«Сам командир остался прикрывать. А потом добрался до возвышенности и всю ночь корректировал артиллерийский огонь и передавал разведданные на командный пункт. Всего силами танковой роты Лёвкина было уничтожено восемь танков и три БМП», — сообщил губернатор.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.