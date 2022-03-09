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14:22 (мск), источник: ТАСС Наука

На западе Антарктиды нашли обломки затонувшего более 100 лет назад судна

Как сообщает агентство France-Presse, участники поисковой группы отметили «фантастическую» степень сохранности судна.

Источник: AFP 2022

ТАСС, 9 марта. Команда ученых в ходе экспедиции нашла обломки судна исследователя Антарктики Эрнеста Шеклтона. Об этом в среду сообщило агентство France-Presse.

На поиски затонувшего корабля 5 февраля из Кейптауна отправилось судно SA Agulhas II с 110 людьми на борту. Обломки Endurance, как и предполагалось ранее, были обнаружены учеными на глубине около трех тысяч метров. Как сообщает агентство, участники поисковой группы отметили «фантастическую» степень сохранности судна.

История затонушего судна Эрнеста Шеклтона

В 1915 году британский исследователь Антарктики Шеклтон безуспешно пытался совершить путешествие через Антарктиду. Его корабль Endurance застрял во льдах на западе Антарктиды. Судно несколько месяцев дрейфовало, прежде чем было раздавлено ледяными глыбами. После гибели Endurance всем участникам экспедиции удалось спастись на гребных лодках.

В 2019 году в ходе экспедиции в море Уэдделла ученые почти достигли места, где, предположительно, затонул корабль, однако миссия была преждевременно завершена из-за неблагоприятных погодных условий. Исследователи предполагали, что фрагменты могли хорошо сохраниться из-за низких температур, отсутствия солнечного света и нехватки кислорода.

Эрнест Шеклтон (1874−1922) — британский исследователь Антарктики. Участник антарктической экспедиции Роберта Скотта на судне Discovery (1901−1904). Руководитель антарктических экспедиций (1907−1909, 1914−1917), в ходе которых открыты горная цепь на Земле Виктории, Полярное плато, Ледник Бирдмора, исследован берег Земли Котса и др.

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