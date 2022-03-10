12:31 (мск), источник: N + 1
Пациент с сердцем генно-модифицированной свиньи умер
Он прожил со своим экспериментальным трансплантатом два месяца.
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Дэвид Беннетт, первый в мире получатель ГМ-сердца свиньи, скончался 8 марта, сообщает пресс-служба Медицинского центра при Университете Мэриленда. Причина смерти пока не объявлена.
Дэвид Беннетт оказался в больнице осенью 2021 года с аритмией. Беннетт не проходил по критериям ни для пересадки донорского сердца, ни для установки искусственного клапана. Его состояние было настолько тяжелым, что врачи подключили его к аппарату ЭКМО, который прокачивал через себя кровь и насыщал ее кислородом, работая и за сердце, и за легкие сразу. Тогда врачи предложили ему опробовать экспериментальный метод лечения — трансплантацию сердца от ГМ-свиньи.
Пересаживать органы от обычных животных врачи пробовали уже давно, но у получателей таких органов быстро развивается острый иммунный ответ, и организм отторгает трансплантат. Например, в 1984 году новорожденной американке пересадили сердце павиана, но она умерла через три недели.
Чтобы смягчить реакцию отторжения, ученые начали выводить линии модифицированных свиней, клетки которых несут меньше незнакомых для человеческой иммунной системы антигенов. Одну из таких разработок врачи предложили проверить Беннетту — предварительно разъяснив ему все риски. FDA одобрило эту экспериментальную операцию 31 декабря 2021 года.
Беннетт согласился и получил сердце от свиньи, созданной компанией Revivicor: в ее геноме модификации подверглись десять разных генов. Через несколько дней после операции, в середине января 2022-го, врачи отчитались о том, что она прошла успешно, и никаких признаков отторжения они не замечают.
После этого Беннетта оставили в больнице, где он проходил реабилитацию, общался с родными и надеялся на скорую выписку домой. На фоне успеха врачей из Мэриленда немецкие биотехнологи объявили о том, что будут целенаправленно выращивать свиней-доноров для таких операций. В то же время в медиа поднялась дискуссия о том, насколько этично поступили врачи: оказалось, что в молодости Беннетт был судим за причинение тяжкого ущерба здоровью — он напал на человека, и тот остался парализован до конца жизни.
9 марта 2022 года мэрилендская клиника объявила, что накануне Беннетт скончался.
«Он показал себя как храбрый и благородный пациент, который боролся до конца», — написал Бартли Гриффит, который оперировал Беннетта. По словам других сотрудников Мэрилендского Университета, этот пример показывает, что подобные трансплантации возможны, и позволяет работать над новыми клиническими испытаниями.
Раньше мы рассказывали о том, как человеку впервые пересадили кожу ГМ-свиньи. Мы писали также о похожем эксперименте со свиной почкой, хотя пересадкой его назвать сложно: орган не зашили в тело пациентки, к тому же, врачи уже констатировали у нее смерть мозга.
Полина Лосева