В Минцифры посоветовали гражданам использовать российские браузеры

«Некоторые сайты сейчас могут не открываться. Это связано с проблемами в работе центров сертификации, которые проверяют безопасность и надежность интернет-ресурсов. Чтобы иметь доступ ко всем сайтам и нужным онлайн-сервисам, в том числе к “Госуслугам”, рекомендуем установить браузеры, которые поддерживают российский сертификат», — говорится в сообщении, разосланном гражданам.
Отмечается, что такой функционал есть у Яндекс. Браузера или Атома.
Ранее, 7 марта, в Минцифры опровергли сообщения о планах по отключению России от интернета. Как отметили в ведомстве, до 11 числа правительство поручило всем госсайтам и сервисам лишь перейти на использование российской системы доменных имен, отказаться от иностранных хостингов и счетчиков посещаемости сайтов. Это нужно для того, чтобы защитить ресурсы от кибератак и возможности отключения извне.
До этого ведомство выступило за стимулирование перехода на российское ПО. Так, в Минцифры предложили предоставить всем ИТ-компаниям, которые внедряют и поддерживают не принадлежащее им российское ПО, льготы. Среди них пониженные тарифы на уплату страховых взносов, общая сумма которых составит 7,6%, а также нулевая налоговая ставка на прибыль организаций.