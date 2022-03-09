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9 марта, источник: Коммерсантъ

«ВКонтакте» поддержит авторов доходами от монетизации

Российская социальная сеть «ВКонтакте» запустила программу поддержки блогеров: теперь авторы смогут получить 100% доходов от монетизации. Ранее соцсеть брала комиссию за операции на площадке.

Источник: РИА "Новости"

Программа будет запущена в ближайшее время и продлится до 10 апреля. Как заявляют в соцсети, новая политика позволит авторам заработать свыше 600 млн руб.

Доходы можно будет получить с помощью таких инструментов монетизации, как партнерская программа, маркет-платформа, монетизация видео и VK Donut.

«Мы видим активный рост аудитории, переход блогеров и большой всплеск активности авторов “ВКонтакте”. Мы считаем необходимым максимально поддержать всех, кто создаёт контент на нашей платформе. ВКонтакте большое количество инструментов для создания, продвижения и монетизации контента — наша программа поддержки поможет авторам качественного профессионального контента еще активнее взаимодействовать с аудиторией и делиться информацией», — приводит пресс-служба слова CEO соцсети Марины Красновой.

Ранее «ВКонтакте» сообщила о двукратном росте числа просмотров и загрузок новых роликов в раздел «Клипы». До этого 6 марта в России заблокировали TikTok — россиянам запретили вести прямые трансляции и загружать новый контент.

Также «ВКонтакте» отчиталась о росте выручки за 2021 год на 21,9%, ежедневная аудитория соцсети составляет 47 млн, ежемесячная — 72,5 млн пользователей.

Евгений Федуненко

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