Ростуризм поделился рекомендациями для желающих вернуться в Россию туристов

Кроме того, в Европе возможны маршруты с использованием железнодорожного и автобусного транспорта.
Ростуризм предложил отдыхающим следовать специальной памятке.
Если вы находись за границей и должны возвращаться через закрытые аэропорты, то организованной группе, прибывшей по путевке, необходимо обратиться в турагентство, именно оно берет ответственность за урегулирование возвращения. Если же турист прибыл самостоятельно, без путевки, нужно связаться с представителями авиакомпании, а в случае возникновении вопросов — с консульством РФ в стране пребывания.
В обоих случаях Ростуризм советует зарегистрироваться в приложении «Зарубежный помощник». Оно предназначено для взаимодействия МИД России с гражданами РФ за рубежом, а именно — для сбора данных и формирования списков на вывозные рейсы. Однако 28 февраля АТОР сообщило, что приложение дает сбои, возможно, из-за массового использования.
«Также идет процесс согласования специальных гуманитарных рейсов со странами, закрывшими для нас воздушное пространство. В настоящее время прорабатываются такие направления, как Болгария, Венгрия, Франция, Кипр, Швейцария, Германия, Нидерланды. Над этим работают МИД России, Минтранс России, Росавиация вместе с Ростуризмом. Получение таких согласований в текущих обстоятельствах занимает длительное время — по независящим от нас причинам», — сообщили в федеральных органах.
По подсчетам Аналитической службы Ассоциации туроператоров (АТОР), сейчас за границей может находиться свыше 150 тыс. российских туристов, а на направлениях, на которых наблюдаются проблемы с вылетом в Россию, — более 27 тыс.