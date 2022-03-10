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04:42 (мск), источник: Известия

Ростуризм поделился рекомендациями для желающих вернуться в Россию туристов

В Ростуризме дали советы туристам, которые застряли за границей из-за введенных санкций и желают вернуться домой. На самолете в Россию можно вернуться прямыми или транзитными рейсами через Азербайджан, Алжир, Армению, Белоруссию, Египет, Казахстан, Катар, Марокко, ОАЭ, Сербию, Турцию, Узбекистан. Остаются полностью открыты Латинская Америка, Африка, Азия.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, в Европе возможны маршруты с использованием железнодорожного и автобусного транспорта.

Ростуризм предложил отдыхающим следовать специальной памятке.

Если вы находись за границей и должны возвращаться через закрытые аэропорты, то организованной группе, прибывшей по путевке, необходимо обратиться в турагентство, именно оно берет ответственность за урегулирование возвращения. Если же турист прибыл самостоятельно, без путевки, нужно связаться с представителями авиакомпании, а в случае возникновении вопросов — с консульством РФ в стране пребывания.

В обоих случаях Ростуризм советует зарегистрироваться в приложении «Зарубежный помощник». Оно предназначено для взаимодействия МИД России с гражданами РФ за рубежом, а именно — для сбора данных и формирования списков на вывозные рейсы. Однако 28 февраля АТОР сообщило, что приложение дает сбои, возможно, из-за массового использования.

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«Также идет процесс согласования специальных гуманитарных рейсов со странами, закрывшими для нас воздушное пространство. В настоящее время прорабатываются такие направления, как Болгария, Венгрия, Франция, Кипр, Швейцария, Германия, Нидерланды. Над этим работают МИД России, Минтранс России, Росавиация вместе с Ростуризмом. Получение таких согласований в текущих обстоятельствах занимает длительное время — по независящим от нас причинам», — сообщили в федеральных органах.

По подсчетам Аналитической службы Ассоциации туроператоров (АТОР), сейчас за границей может находиться свыше 150 тыс. российских туристов, а на направлениях, на которых наблюдаются проблемы с вылетом в Россию, — более 27 тыс.

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