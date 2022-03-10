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09:03 (мск), источник: Известия

Ученые рассказали о причинах сложностей при занятии спортом после COVID-19

Медики выяснили, почему переболевшим коронавирусом сложно заниматься спортом. Об этом «Известия» узнали в четверг, 10 марта. У перенесших коронавирусную инфекцию почти вдвое снижена пиковая аэробная способность, то есть возможность организма усваивать кислород, показало исследование американских ученых.

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Источник: РИА "Новости"

Это объясняет причины непереносимости физических нагрузок у переболевших COVID-19, которая может сохраняться много месяцев после острой стадии заболевания.

В исследовании приняли участие 10 человек, переболевших COVID-19 в легкой форме и продолжавших ощущать бессилие.

Среднее время, которое прошло после того, как они сдали отрицательный анализ на коронавирус, составило 11 месяцев.

Участников просили выполнить тест на сердечно-легочную нагрузку, который показал, как функционирует их организм при необходимости прикладывать физические усилия.

Аналогичные сердечно-легочные нагрузочные тесты показывают, что последствия COVID-19 касаются и работы сердечной мышцы, рассказала специалист по спортивной медицине и лечебной физической культуре «Клиники НТМ» (здесь также проводят такие исследования) Юлия Попова.

По ее словам, у сердца есть коэффициент расходования, который показывает, насколько затратна была нагрузка для сердечной мышцы и как сердце обеспечивало энергией организм. Чем выше показатель, тем больше истощение сердца.

Специалисты фитнес-клубов разрабатывают специальные программы тренировок для людей, которые борются с лонг-ковидом.

«Мы рекомендуем тренерам в таких случаях делать больше дыхательных практик, качественную долгую разминку, чтобы клиент хорошо продышался», — рассказал руководитель групповых программ сети клубов «Планета Фитнес» Виталий Вознюк.

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