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11:25 (мск), источник: © РИА Новости

Аэропорт Шереметьево приостановит работу терминала D, сообщил источник

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Московский аэропорт «Шереметьево» на фоне ситуации в отрасли временно закроет терминал D, продолжат работать терминалы B и C, сообщил РИА Новости источник в одной из российских авиакомпаний.

Источник: © РИА Новости

«“Шереметьево” закроет терминал D. F на реконструкции, E закрыли еще в пандемию. Работать продолжат внутренний терминал В и международный C», — сказал источник.

С какого числа и на какой срок аэропорт закроет терминал, собеседник агентства не уточнил.

Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине.

Росавиация на прошлой неделе рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов. Ведомство отмечало, что иностранными государствами — участниками санкционных мероприятий помимо ограничений использования воздушного пространства вводятся дополнительные ограничения — аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.

Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.

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