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18:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Число просмотров видео в сети «ВКонтакте» выросло на 40 процентов

«ВКонтакте» достигла рекордной отметки в 1,75 миллиарда просмотров.

Источник: Reuters

Сеть «ВКонтакте» достигла рекордных показателей по просмотрам видеоконтента. 8 марта социальная сеть достигла рекордных отметок в 1,75 миллиарда просмотров видео и 600 миллионов просмотров клипов в сутки, сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

Число просмотров видео в сети выросло на 40 процентов, а число загрузок коротких видео в разделе «Клипы» — в два раза.

Аудитория социальной сети увеличилась на 300 тысяч пользователей за последние две недели, и в компании прогнозируют ее дальнейший рост.

Число ежедневных регистраций и добавлений в друзья возросло на 20 процентов, а звонков — на 12 процентов.

Ранее «ВКонтакте» запустила программу поддержки авторов. Социальная сеть временно отказалась от собственной прибыли в инструментах для монетизации. Благодаря этому авторы контента получат 100 процентов дохода от показа рекламы на платформе и смогут заработать порядка 600 миллионов рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
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