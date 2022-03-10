Таблетка от паники: Эксперты фармацевтической отрасли призвали россиян не поддаваться лекарственному ажиотажу

Никаких предпосылок в ограничении поставок сейчас нет ни со стороны России, ни её партнёров. Таким мнением поделился с Лайфом эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.
Сейчас есть отдельные сложности, но они связаны с логистикой. Прежде всего, это касается перевозок по воздуху. Мы знаем, что ряд стран ограничили с нами авиасообщение, но здесь не критично, потому что у нас через воздушный коридор поставлялось от 8 до 10 процентов общего объёма импорта. И это в принципе легко переложить на автотранспорт.
Николай БеспаловЭксперт фармацевтического рынка
Беспалов отметил, что проблема поставок в основном касается контейнеров с фармсубстанциями. Как объяснил эксперт, приблизительно 60% продукции отправлялось по воде, и «быстро переложить» поставки на автотранспорт не получится.
«Плюс есть альтернативные контейнерные перевозчики, в том числе китайские. И опять же критической эта ситуация не является. И на складах производителей, как правило, есть дополнительные объёмы на год, который можно задействовать», — добавил собеседник Лайфа.
По словам специалиста, перебои в транспортировке можно решить достаточно быстро, а основной поставщик сырья в Россию (75%) — это Китай и Индия, и они «спокойно заменят до 91% европейских поставок».
Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в беседе с Лайфом напомнил, что лекарства под санкции не попали, и с ассортиментом проблем не будет. Все логистические вопросы решаемы, уверен эксперт, а Минздрав РФ поможет ускорить этот процесс.
«Наверное, главный вопрос, который всех беспокоит, — это цены. Но они во многом будут зависеть от курсовой ситуации с валютами и от включения компенсационных механизмов или механизмов, направленных на удержание цен. Они есть. Мы их обсуждаем», — отметил эксперт.
Дмитриев обратил внимание на то, что три самых крупных производителя инсулина в мире (компания Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly) работают на российском рынке, поэтому лекарств будет достаточно. Но главная причина, по которой нельзя поддаваться лекарственному ажиотажу — это короткий срок годности большинства таблеток, то есть люди попросту потеряют деньги, говорит собеседник Лайфа.
Нужно чётко помнить, что у лекарств есть срок годности. Поэтому я так понимаю, что начиная с полугода и чуть дальше мы увидим горы этих лекарств на помойках.
Николай БеспаловЭксперт фармацевтического рынка
Ранее представители фармкомпаний предупредили о возможном дефиците сырья. Работники индустрии отмечают, что запасов у них хватит примерно на полгода. При повышенном спросе этот срок может сократиться.