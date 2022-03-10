21:22 (мск), источник: m24.ru
Умер экс-участник «Отпетых мошенников» Вячеслав Зинуров
Ему было 50 лет.
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Российский музыкант, экс-участник группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров скончался в Санкт-Петербурге на 51 году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на концертного директора артиста Линара Сафиуллина.
«Он умер сегодня. Причину пока не раскрываем», — заявил он.
Сафиуллин уточнил, что смерть Зинурова не связана с криминалом.