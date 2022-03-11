Туризм по новым правилам. Как теперь путешествовать за границу

О том, почему настанет эра пакетных путевок, какие правила теперь придется соблюдать в поездках и как обезопасить свои деньги, — в материале РИА Новости.
Пандемия лишила многих возможности свободно путешествовать, а в последние дни из-за военной спецоперации на Украине, санкций и списка недружественных России стран ситуация еще больше усложнилась. Сильнее всего это почувствовали самостоятельные туристы, отмечают в АТОР.
Во-первых, 9 марта Банк России ограничил операции с иностранной валютой: до 9 сентября купить ее нельзя, а снять со счета можно только в американских долларах (до десяти тысяч).
Во-вторых, международные платежные системы Visa и Mastercard присоединились к санкциям. С 10 марта эти карты, выпущенные российскими банками, работают только внутри страны, но не за границей и не в иностранных онлайн-магазинах и сервисах. Значит, оплатить прежним «пластиком» покупку авиабилетов и забронировать гостиницу не получится.
На руках в стране около 312 миллионов карт, из них 200 миллионов — это Visa и Mastercard, сообщал Банк России. Доля American Express, тоже приостановившей обслуживание на прошлой неделе, и японской JCB, планирующей сделать это с 14 марта, не достигает и одного процента.
Альтернатива — китайская UnionPay, действующая в 180 странах. На официальном сайте сказано, что такие карты оформляют Россельхозбанк, Газпромбанк, банки «Восточный», «Солидарность», «Санкт-Петербург», «Зенит», Промсвязьбанк, ВБРР, Примсоцбанк, КБ «Приморье» и «Почта Банк». К ним вполне могут присоединиться и самые крупные кредитные организации.
UnionPay позволяет снимать наличные в банкоматах, оплачивать покупки в России и иностранных магазинах, бронировать билеты и отели по всему миру, рассказали в пресс-службе «Почта Банка».
Проблема пока одна: UnionPay была экзотикой и быстро выпустить миллионы карт непросто. По оценкам экспертов, на это потребуется несколько месяцев.
К тому же из-за высокого спроса некоторые выдают такой «пластик» лишь за деньги. Так, на сайте Газпромбанка стоимость выпуска карты пять тысяч рублей, Россельхозбанка — десять тысяч, банка «Санкт-Петербург» — столько же, а за срочность — 50 тысяч.
«Сейчас самый выгодный вариант предлагает “Почта Банк”: выпуск и обслуживание бесплатны», — говорит автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд.
В филиале нужно открыть любой счет, главное, чтобы не было ежемесячных платежей и выдали карту «Мир».
«Скачайте приложение банка, зарегистрируйтесь там с помощью номера телефона и последних четырех цифр карты, — объясняет собеседница РИА Новости. — Зайдите в “Продукты”, затем — “Открытие карты” и “Виртуальная карта 2.0”, там значок платежной системы UnionPay, жмите. Новый “пластик” сразу отражается в приложении, и им можно пользоваться».
Пополнение — либо в приложении, либо в банкомате с карты другого банка. «Я недавно так покупала авиабилеты Turkish Airlines и оплачивала бронирование отеля на сайте Agoda. Транзакции прошли, как и раньше», — отмечает Юлия Валд.
Практически в любом российском банке можно оформить карту платежной системы «Мир» (выдано 112 миллионов) и с ней отправиться в Турцию, Вьетнам, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Южную Осетию и Абхазию.
Правда, в Казахстане и Киргизии наличные снять удастся лишь в нескольких банках и банкоматах, в Таджикистане — в «Амонатбонке» и «Душанбе Сити». Расплатиться картой нельзя.
В Узбекистане «Мир» принимают в сети UzСard, чьи аппараты установлены почти везде.
В Южной Осетии — в офисах Национального банка республики, во Вьетнаме — в BIDV и VRB, в Турции — в отделениях и банкоматах Isbank, Ziraat, Vakifbank.
Крупные российские кредитные организации планируют выпускать кобейджинговую карту «Мир — UnionPay», но это не прямо сейчас.
В новых условиях самостоятельным туристам придется постоянно мониторить не только стремительно меняющуюся географию — следить за тем, какие страны пускают россиян, выдают визы и сохраняют авиасообщение, — но и вникать в правила работы платежных систем.
Аналитики АТОР считают, что в ближайшее время, во-первых, вырастет доля путешественников, отправляющихся в отпуск туда, где принимают карту «Мир». Во-вторых, увеличится спрос на организованный отдых, особенно по системе «все включено», не предполагающей дополнительные расходы за рубежом.
Наиболее популярны будут Турция, Египет и Тунис, считают туроператоры. Между ними «вклинится» Абхазия, где в ходу рубли. В премиальном секторе — Мальдивы, Куба, Доминикана, Венесуэла и Мексика.
В Таиланде и на Сейшелах «все включено» встречается не так часто — эти направления, скорее всего, не окажутся в лидерах.
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