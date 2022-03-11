Умер боливийский военный, расстрелявший Че Гевару

Теран умер в больнице боливийского города Санта-Крус. Он был госпитализирован три недели назад из-за проблем с легкими, которые испытывал на протяжении нескольких лет.
Сообщения о смерти Терана подтвердил отставной генерал Гари Прадо, командовавший подразделением, которое в 1967 году взяло в плен Че Гевару.
Казнь Че Гевары произошла 9 октября 1967 года. Убить революционера Терану поручил сотрудник ЦРУ, руководивший спецоперацией по его поимке. Сержант выпустил в пленника девять пуль из карабина M1 Garand.
Че Гевара приехал в Боливию в ноябре 1966 года для организации партизанского движения. 8 октября 1967 года его отряд попал в засаду в ущелье Эль-Юро на юго-востоке страны. На следующий день после скоротечного боя раненый Че попал в плен, и боливийский сержант Марио Теран застрелил команданте. По указанию боливийского военного руководства и ЦРУ с лица Че сняли восковую маску и отрубили кисти рук для идентификации отпечатков пальцев. В 1997 году прах Че Гевары перевезли из Боливии на Кубу и торжественно похоронили в мавзолее в городе Санта-Клара.