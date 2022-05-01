Внезапная остановка сердца: есть ли надежда на спасение, когда на счету каждая секунда?

Увы, от такого не застрахован никто, даже люди, которые всегда считали себя здоровыми. И если такое случается не в условиях больницы, шансы выжить не превышают 9%. Одна из идей революционного проекта «20 идей», разработанного Дмитрием Давыдовым, содержит предложения, которые позволят существенно увеличить выживаемость при сердечных приступах путем использования средств ранней реанимации.
Данные Минздрава РФ говорят о том, что внезапная остановка сердца ежегодно уносит жизни 250 тысяч россиян. Однако если быстро провести реанимационные мероприятия, человека можно спасти. Такую помощь может оказать не только медик, но и каждый из нас. В мире давно придуманы технологические решения ранней реанимации при сердечном приступе, которые можно широко применять в России. Так считает автор проекта «20 идей», в котором собраны предложения, касающиеся развития всех деловых и социальных сфер в стране, включая здравоохранение.
К ранней реанимации относятся сердечно-легочная реанимация (СЛР), то есть непрямой массаж сердца. И дефибрилляция, которая проводится с помощью специальных приборов, позволяющих выполнить стимуляцию работы сердца электрическим током. Если предпринимать такие меры в первые минуты после остановки сердца, шансы спасти человеку жизнь повышаются.
Недавно было проведено масштабное исследование, которое показало, что если остановка сердца происходит во внебольничных условиях, выживаемость не превышает 8,8%. Если же прохожие проводили пострадавшему СЛР до прибытия «скорой», выживаемость составляла уже 11,7%.
Однако еще больше повысить выживаемость позволяет использование портативных приборов под названием автоматические наружные дефибрилляторы (АНД), которые во многих странах мира сегодня размещаются в общественных местах: на вокзалах, в аэропортах, на стадионах, площадях города и пр. Использовать их может любой человек: как правило, приборы обладают функцией голосового сопровождения необходимых действий. Самое ценное в том, что аппарат сам определяет, произошла ли остановка сердца, и дает четкую инструкцию по дальнейшим действиям. Впервые исследование об эффективности таких приборов провели в Канаде и США в 2005—2007 годах, и оно показало, что применение дефибриллятора прохожими повышает шанс на выживание до 38%. Экспертные оценки говорят, что ежегодно в США использование прохожими АНД помогает спасти жизни 1 700 человек.
До сих пор в нашей стране использование таких препаратов не было легализовано, однако закон на эту тему будет вот-вот принят. И это позволит размещать АНД в общественных местах. Однако одного закона для того, чтобы их использование вошло в практику россиян, конечно, мало. Как считает Дмитрий Давыдов, с этой целью можно перенять опыт Сингапура, где удалось вовлечь большое количество людей в спасательные операции. Еще в 2015 году в этой стране внедрено в широкую практику специальное мобильное приложение, оповещающее пользователей о том, что кому-то поблизости нужна экстренная помощь. Как только службой спасения регистрируется случай внезапной остановки сердца, люди, находящиеся в радиусе 400 метров, получают смс с координатами и локацию ближайшего АПД. Кроме того, в приложении есть инструкция, как провести СРЛ. В итоге каждый житель Сингапура может стать волонтером и спасать жизни. За три первых года работы приложения первую помощь пострадавшим с его помощью оказали 1700 человек.
Давыдов предлагает разработать аналогичное приложение и в России, как только в силу вступит закон, и запустить его социальную рекламу в СМИ. Оно позволит вовлечь в оказание неотложной помощи большое количество людей и существенно снизить смертность в результате сердечных приступов. «Тысячи жизней будут спасены», — уверен Дмитрий Давыдов, который надеется, что его предложение услышат российские власти.