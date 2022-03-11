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11:11 (мск), источник: © РИА Новости

Ограничение полетов в аэропорты на юге России продлили до 20 марта

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 20 марта, сообщает Росавиация.

Источник: © РИА Новости

«До 20 марта 2022 года 03.45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России. Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста», — говорится в сообщении.

Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Полеты в ряд аэропортов на юге РФ были ограничены в конце февраля из-за осложнения обстановки на Украине.

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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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