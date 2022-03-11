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11:14 (мск), источник: ТАСС

Источник: Жириновского вывели из медикаментозного сна

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выведен из медикаментозного сна, он в сознании и уже получает документы от помощников. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник.

Источник: РИА "Новости"

«Пребывание Жириновского в медикаментозном сне завершилось. Он снова получает документы», — сказал источник, уточнив, что эта мера применялась лишь периодически для поддержки организма.

9 февраля в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что Жириновский находится в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него ковидом. По данным министерства, лидер ЛДПР был госпитализирован 2 февраля. Все это время его состояние оценивается как стабильное, представители ЛДПР неоднократно утверждали, что лидер партии не прекращает работу и идет на поправку, при этом телеграм-каналы со ссылкой на неназванные источники регулярно распространяли сведения о якобы ухудшении его здоровья.

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