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11:49 (мск), источник: РБК

Red Wings начнет полеты из Москвы в Стамбул на SSJ100

Рейсы на SSJ100 в Стамбул будут выполняться с 15 марта. Такое решение авиакомпания приняла после рекомендации Росавиации, связанной с санкциями ЕС и арестами иностранных самолетов, которые в лизинге у российских перевозчиков.

Источник: РИА "Новости"

Авиакомпания Red Wings с 15 марта начнет летать из Москвы в Стамбул на российских самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), говорится в сообщении авиаперевозчика, поступившем в РБК.

Рейсы будут выполняться ежедневно из аэропорта Домодедово на лайнерах вместимостью 100 мест. Пока продажи билетов открыты до конца осенне-зимнего периода — до 26 марта включительно.

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В Red Wings отметили, что самолеты SSJ100 в ее флоте принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в государственном авиационном регистре, а также застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями, что «позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед всеми пассажирами международных рейсов».

SSJ100 — нетипичный тип самолета для направления Москва — Стамбул. Обычно авиакомпании используют на нем более вместительные лайнеры, в частности Boeing 777 и Airbus A330, на которых в зависимости от компоновки салона по 300−400 кресел.

Накануне, 10 марта, Red Wings также объявила, что начинает полеты на стоместных SSJ100 в Ереван из Екатеринбурга и Челябинска. До этого авиакомпания не летала в Армению из этих аэропортов. Продажи билетов открыты пока также до конца марта. Авиакомпания планирует, что из Екатеринбурга в Ереван будет 2−3 рейса в неделю, из Челябинска — 1−2. Если будет спрос и авиационные власти разрешат, Red Wings готова ввести дополнительные рейсы, добавили в ней.

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