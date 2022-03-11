Red Wings начнет полеты из Москвы в Стамбул на SSJ100

Авиакомпания Red Wings с 15 марта начнет летать из Москвы в Стамбул на российских самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), говорится в сообщении авиаперевозчика, поступившем в РБК.
Рейсы будут выполняться ежедневно из аэропорта Домодедово на лайнерах вместимостью 100 мест. Пока продажи билетов открыты до конца осенне-зимнего периода — до 26 марта включительно.
В Red Wings отметили, что самолеты SSJ100 в ее флоте принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в государственном авиационном регистре, а также застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями, что «позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед всеми пассажирами международных рейсов».
SSJ100 — нетипичный тип самолета для направления Москва — Стамбул. Обычно авиакомпании используют на нем более вместительные лайнеры, в частности Boeing 777 и Airbus A330, на которых в зависимости от компоновки салона по 300−400 кресел.
Накануне, 10 марта, Red Wings также объявила, что начинает полеты на стоместных SSJ100 в Ереван из Екатеринбурга и Челябинска. До этого авиакомпания не летала в Армению из этих аэропортов. Продажи билетов открыты пока также до конца марта. Авиакомпания планирует, что из Екатеринбурга в Ереван будет 2−3 рейса в неделю, из Челябинска — 1−2. Если будет спрос и авиационные власти разрешат, Red Wings готова ввести дополнительные рейсы, добавили в ней.