13:51 (мск), источник: © РИА Новости
Настоящему русскому не стыдно, что он русский, заявил Песков
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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«Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто-то так говорит, значит он не русский, и к нему нет никаких претензий. Он не с нами», — сказал Песков, отвечая на вопрос относительно заявлений некоторых граждан о том, что им «стыдно быть русским».