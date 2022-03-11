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13:51 (мск), источник: © РИА Новости

Настоящему русскому не стыдно, что он русский, заявил Песков

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто-то так говорит, значит он не русский, и к нему нет никаких претензий. Он не с нами», — сказал Песков, отвечая на вопрос относительно заявлений некоторых граждан о том, что им «стыдно быть русским».

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