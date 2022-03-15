09:52 (мск), источник: Моя Планета
Топ-10 самых больших динозавров в мире
Они жили 200 млн назад и были гораздо крупнее современных слонов, гиппопотамов и носорогов. Рассказываем о гигантах мезозойской эры.
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Многие динозавры мезозойской эры (от 252 млн до 66 млн лет назад) были гораздо крупнее современных слонов, гиппопотамов и носорогов. Палеонтологи вряд ли когда-либо дадут точный ответ на вопрос, кто был самым большим динозавром в истории. Найдена лишь малая часть окаменелостей динозавров, и большинство из них остаются погребенными глубоко в земле. Однако ничто не мешает рассказать о наиболее крупных из известных науке представителях древнейших животных и определить, какой самый большой динозавр из найденных.
Крупнейшим динозавром на земле, если исходить из изучения хорошо сохранившихся окаменелостей, был Patagotitan mayorum, живший 100−95 млн лет назад. Впервые его останки обнаружили в 2014 году в Патагонии. Считается, что патаготитан, также называемый просто титанозавром, весил около 77 тонн, а его длина составляла 37,2 м. Представитель рода завроподовых динозавров имел короткое туловище и длинную толстую шею. Питался он растениями.
В то же время есть версия, что самым большим динозавром на земле были амфицелии, жившие, предположительно, во времена юрского периода (161−145 млн лет назад). В XIX веке ученые нашли фрагмент позвонка этого динозавра, из чего был сделан вывод, что длина последнего могла составлять 40−60 м, а масса — 122 тонны. Однако фрагмент останков был утерян, и существование гигантского амфицелия наукой подтверждено пока лишь косвенно.
Самым большим травоядным динозавром из известных, как уже выяснилось, был патаготитан, но среди его растительноядных собратьев было немало других достойных упоминания гигантов. Чего стоит только аргентинозавр (Argentinosaurus), который считался крупнейшим динозавром до обнаружения патаготитана. Длина аргентинозавра оценивается учеными в 22−35 м, а вес травоядного гиганта мог достигать более 100 тонн. Найденные останки монстра относятся к меловому периоду (99−90 млн лет назад).
Еще одним крупным динозавром из числа титанозавров был Puertasaurus reuili. Пуэртазавр, живший в одной исторической плоскости с патаготитаном, достигал 35 м в длину, а его масса составляла 80−100 тонн.
Стоит сказать и про крупнейшего представителя диплодоков, Diplodocus hallorum, длиной 33−34 м. Травоядный динозавр отряда ящеротазовых изначально рассматривался внутри отдельного рода сейсмозавров. Его впервые описали на основании частичного скелета, найденного в позднеюрских отложениях в США. Вес этого длинношеего динозавра мог достигать 110 тонн.
Даже самые большие хищные динозавры сильно уступали в размерах своим травоядным визави. Спинозавр (Spinosaurus) — самый большой динозавр среди хищников, открытый палеонтологами на сегодняшний день. Шипастый ящер достигал длины около 15 м и весил до 22 тонн. Динозавр обладал жуткими шипами длиной более 2 м, которые росли из его спины, образуя плавник. Исследователи также считают, что спинозавр был первым динозавром, который умел плавать и даже проводил больше времени в воде, чем на суше. Существовавший около 97 млн лет назад монстр с длинной мордой жил преимущественно на рыбной диете.
Среди древнейших хищников нельзя не упомянуть род кархародонтозавров, обитавших в меловом периоде (145−72 млн лет назад) на территории современной Африки. Акулозубые ящеры могли вырастать до 13 м и весить по 15 тонн. У кархародонтозавров были относительно короткие передние лапы, небольшая прямая шея и крупная голова. Хищный ящер мог охотиться на титанозавров и уранозавров.
Знаменитый Tyrannosaurus rex в списке самых крупных хищников уступает не только спинозаврам и кархародонтозаврам, но и гигантозаврам. В 1991 году в Канаде обнаружили кости самого большого тираннозавра, которого назвали Скотти. Он жил около 66 млн лет назад и весил почти 10 тонн. Впрочем, некоторые исследователи оспаривают место тираннозавра в списке гигантов, считая его одним из самых больших динозавров всех времен.
Крупнейшими морскими динозаврами являлись ихтиозавры, существовавшие во время триасового и юрского периодов. Раньше ученые считали самым крупным ихтиозавром шонизавра, вес которого мог достигать 40 тонн. Однако палеонтологи на территории Калифорнии обнаружили останки шастазавра, чей вес оценивается в 75 тонн, а длина могла составлять до 21 м. Шастазавры сильно отличались от других ихтиозавров — они не ели рыб и морских рептилий, предпочитая питаться головоногими моллюсками.
Примерно 70−66 млн лет назад в воздухе царили птерозавры, крупнейшим представителем которых были кетцалькоатли. Размеры динозавров этого отряда сильно разнятся, но размах крыльев Quetzalcoatlus northropi, по оценкам ученых, мог достигать 15 м. Также известно, что масса летающего ящера с размахом крыльев 10−11 м достигала 200−250 кг. По одной версии, кетцалькоатли питались падалью, по другой — ловили рыбу во время полета, прочесывая воду клювом.