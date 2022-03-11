В России заблокируют сервисы Meta

Депутат пообещал не оставить без ответа действия американской компании, которая планировала временно разрешить своим сервисам в ряде стран не блокировать призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.
«Весь инструментарий реакций на подобного рода противоправные действия у Роскомнадзора есть. И что-то мне подсказывает, что в ближайшее время все сервисы Meta на территории РФ будут заблокированы», — заявил Боярский.
Мессенджер WhatsApp продолжит работать после блокировки американской компании Meta, поскольку это средство общения, а не размещения информации.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Мессенджер WhatsApp меры трогать не будут. Так как это средство коммуникации, а не источник размещения», — раскрыл судьбу мессенджера источник агентства. Эту информацию подтвердил и источник ТАСС.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении американской компании Meta Platforms в связи с незаконными призывами.
Действия корпорации содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 280 и 205.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности).
До этого 11 марта Генпрокуратура России направила в суд заявление о признании компании Meta Platforms Inc. (в нее входят Instagram, Facebook и WhatsApp) экстремистской организацией и потребовала запретить ее деятельность на территории страны. Позже Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении корпорации в связи с незаконными призывами в Facebook и Instagram к насилию в отношении российских военнослужащих.
Это произошло после того, как Meta захотела разрешить пользователям Facebook и Instagram в ряде стран призывать к насилию против российских военнослужащих. Ожидается, что соцсети также не будут удалять призывы к смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.