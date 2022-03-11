16:53 (мск), источник: РБК
Эрдоган осудил нападки на российских деятелей культуры на Западе
Как негативный пример президент Турции привел увольнение дирижера Валерия Гергиева и отмену курса лекций о Федоре Достоевском.
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Нападки на людей российского происхождения за рубежом недопустимы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на дипломатическом форуме в Анталье, его слова приводит газета Milliyet.
«Вместе мы должны построить мир во всем мире, а не [вести] войны. Подливание масла в огонь никому не поможет. Неприемлемы фашистские подходы к людям российского происхождения, проживающим в странах Запада», — сказал Эрдоган.
В пример глава государства привел «увольнение дирижера за дружбу с [президентом Владимиром] Путиным» из Мюнхенской филармонии и «запрет на произведения [Федора] Достоевского» в одной из европейских стран.
В Баварской государственной опере заявили, что перестали сотрудничать с певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым из-за их «недостаточного дистанцирования» от российских властей. До этого мэрия Мюнхена объявила о расторжении контракта с Гергиевым, занимавшим пост главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра, по этой же причине.