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16:53 (мск), источник: РБК

Эрдоган осудил нападки на российских деятелей культуры на Западе

Как негативный пример президент Турции привел увольнение дирижера Валерия Гергиева и отмену курса лекций о Федоре Достоевском.

Источник: AP 2022

Нападки на людей российского происхождения за рубежом недопустимы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на дипломатическом форуме в Анталье, его слова приводит газета Milliyet.

«Вместе мы должны построить мир во всем мире, а не [вести] войны. Подливание масла в огонь никому не поможет. Неприемлемы фашистские подходы к людям российского происхождения, проживающим в странах Запада», — сказал Эрдоган.

В пример глава государства привел «увольнение дирижера за дружбу с [президентом Владимиром] Путиным» из Мюнхенской филармонии и «запрет на произведения [Федора] Достоевского» в одной из европейских стран.

Миланский университет Бикокка в начале марта отменил курс лекций о Достоевском. Позже из-за реакции общественности решение было пересмотрено.

В Баварской государственной опере заявили, что перестали сотрудничать с певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым из-за их «недостаточного дистанцирования» от российских властей. До этого мэрия Мюнхена объявила о расторжении контракта с Гергиевым, занимавшим пост главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра, по этой же причине.

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