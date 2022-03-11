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17:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Сенатор Клишас пообещал, что пользователей Instagram, Facebook и WhatsApp не будут считать экстремистами

Россияне, которые продолжат использовать Instagram, Facebook и WhatsApp, считаться экстремистами не будут, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Ранее Генпрокуратура России обратилась в суд с просьбой признать компанию Meta, куда входят перечисленные соцсети, экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории страны.

Источник: РИА "Новости"

Издание «Подъем» поинтересовалось у Клишаса, будут ли владельцы аккаунтов и те, кто продолжит общение на платформах Meta, несмотря на блокировки, считаться экстремистами. «Нет. Не будут», — ответил он.

По мнению сенатора, Генпрокуратура приняла правильное решение. «Поддерживаю такую оценку. Действия Meta подпадают под понятие экстремизма», — оценил ситуацию чиновник.

Ранее представитель Meta подтвердил, что компания разрешила пользователям из некоторых стран призывать к насилию в отношении российских военных, а также властей России и Белоруссии. По мнению Генпрокуратуры, в этом прослеживаются признаки пропаганды терроризма (ч. 2. ст. 205.2 УК РФ) и возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям.

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