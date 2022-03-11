17:19 (мск), источник: Коммерсантъ
Сенатор Клишас пообещал, что пользователей Instagram, Facebook и WhatsApp не будут считать экстремистами
Россияне, которые продолжат использовать Instagram, Facebook и WhatsApp, считаться экстремистами не будут, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Ранее Генпрокуратура России обратилась в суд с просьбой признать компанию Meta, куда входят перечисленные соцсети, экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории страны.