17:15 (мск), источник: РБК
Иван Ургант объяснил отъезд из России и пообещал вернуться
По словам телеведущего, он поехал в отпуск. «Без паники», — написал Ургант.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Актер и телеведущий Иван Ургант сообщил, что уехал в отпуск, и пообещал вернуться. «Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — написал он в Instagram.
Ранее Telegram-канал Baza без указания источников сообщил, что Ургант несколько дней назад уехал из России с женой и двумя дочерьми — предположительно, в Израиль. Ургант выступил против спецоперации российских войск на украинской территории. После этого телеведущая Ксения Собчак сообщила со ссылкой на свой источник о решении закрыть передачу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».
В пресс-службе канала объяснили РБК отсутствие программы «работой в информационном режиме». Последний выпуск передачи вышел 21 февраля.