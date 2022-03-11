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17:15 (мск), источник: РБК

Иван Ургант объяснил отъезд из России и пообещал вернуться

По словам телеведущего, он поехал в отпуск. «Без паники», — написал Ургант.

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Актер и телеведущий Иван Ургант сообщил, что уехал в отпуск, и пообещал вернуться. «Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — написал он в Instagram.

Ранее Telegram-канал Baza без указания источников сообщил, что Ургант несколько дней назад уехал из России с женой и двумя дочерьми — предположительно, в Израиль. Ургант выступил против спецоперации российских войск на украинской территории. После этого телеведущая Ксения Собчак сообщила со ссылкой на свой источник о решении закрыть передачу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

В пресс-службе канала объяснили РБК отсутствие программы «работой в информационном режиме». Последний выпуск передачи вышел 21 февраля.

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