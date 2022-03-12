«Роскосмос» потребовал от партнеров по МКС снять санкции

«Государственная корпорация по космической деятельности “Роскосмос” направляет письменные обращения партнерам по Международной космической станции — руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA), Канадского космического агентства (Canadian Space Agency, CSA) и Европейского космического агентства (European Space Agency, ESA; Agence spatiale européenne, ASE) с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции», — указывается в сообщении в Telegram-канале Рогозина.
Сообщение он проиллюстрировал картой, составленной американскими астрономами, которая демонстрирует возможные районы падения МКС в случае неконтролируемого схода с орбиты.
«По ней как раз видно, что наименьшую опасность разрушение МКС представляет именно России. А вот населению других стран, в том числе тем, кем руководят “псы войны”, стоит задуматься над ценой инициированных ими санкций против “Роскосмоса”, над ценой маниакально разрушаемого Западом международного космического сотрудничества», — заявил Рогозин.
Ранее он напоминал, что «Роскосмос» отвечает не только за ориентацию МКС и за ее увод от опасных столкновений, но и за доставку топлива.