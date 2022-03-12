Минздрав сообщил о снижении смертности от ковида в России на фоне успешной вакцинации

«Мы видим, что, несмотря на новую волну “омикрона”, смертность в целом по стране и летальность стала меньше. Конечно, это связано с успешной вакцинацией наших граждан. Эта задача в том числе успешно реализуется в Республике Башкортостан, это те технологии лечения, медикаменты, организационные моменты, которые наши ученые, медицинское сообщество разработало и внедрило в практику», — сообщил Плутницкий, отметив, что вызовы из-за пандемии коронавируса сохраняются.
Согласно подсчетам ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России в феврале втрое превысило показатель января, однако смертность при этом снизилась почти на 10%.
По данным ресурса стопкоронавирус.рф, вакцинацию первым компонентом препаратов против коронавируса в стране провели 88 277 878 раз, а полный цикл вакцинации — 84 489 088 раз.
С начала пандемии в мире зафиксировали около 451,7 млн заражений коронавирусом и более 6 млн смертей по состоянию на 11 марта. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, зарегистрировано 17 242 043 случая заражения, умерли 359 585 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.