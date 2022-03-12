На Куршской косе в 2023 году планируют достроить велодорожку

«В этом году мы начнем ее (велодорожку — прим. ТАСС) реализовывать. Скорее всего, строительство закончится в следующем году», — заявил он.
По словам директора нацпарка, протяженность велодорожки от Зеленоградского района до границы составит 44 км, ширина — 3 м. Он также отметил, что 60 см дорожки будет выделено для пешеходных прогулок и пробежек.
Ранее сообщалось, что стоимость строительства предварительно оценивается в 458,9 млн рублей. В октябре 2019 года на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности Калининградской области студентка Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Екатерина Олифиренко обратилась к главе государства с просьбой о строительстве велодорожки. Президент обещал, что дорожка будет построена.
Куршская коса — уникальный песчаный полуостров, представляющий собой узкую полосу земли, отделяющую Куршский залив от Балтийского моря. Ее длина от Калининградского полуострова до литовской Клайпеды — 98 км (российская часть — 48 км), ширина колеблется от 400 м до 3,8 км. Дюны косы — одни из самых высоких в Европе (до 60 м).