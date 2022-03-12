В Калининграде заявили о подготовке к наплыву туристов в летнем сезоне

«Сказать вот сейчас, что уровень бронирования [отелей] в июне будет зашкаливать и уже зашкаливает, нельзя, но такое возможно и, скорее всего, будет. Действительно, сейчас выбор направлений для отдыха ограничен, поэтому мы готовимся, конечно, к жаркому сезону в этом году»
При этом министр отметил, что опыт 2021 года, когда турпоток в область достиг 1,9 млн человек, превысив показатель допандемийного 2019 года (чуть более 1,7 млн туристов), показал, что регион может справиться с растущим количеством гостей.
Кроме того, в курортном Зеленоградске, например, будут сдаваться три новые гостиницы. Много запросов на размещение туристов в частном секторе, которым владеют либо самозанятые, либо индивидуальные предприниматели.
«Все последние годы сезоны у нас все жарче и жарче, поэтому мы к этому готовы», — сказал он.
Ранее министерство прогнозировало рост турпотока в область на уровне 6% к показателям 2021 года.
Ермак обратил внимание на то, что с годами меняется потрет туриста, который едет отдыхать на российское побережье Балтики. По его словам, растут финансовые возможности гостей — если ранее средний доход туриста составлял порядка 30 тыс. рублей — 40 тыс. рублей в месяц, то в 2021 году средний месячный доход туристов, приехавших в регион, составил 90 тыс. рублей. Это, по его словам, требует разработки новых развлекательных программ, повышения уровня предлагаемых услуг.
Например, многие отели, которые построены в последние годы или строятся, делают акцент на СПА-направление.
«Если у нас два года назад был только один СПА-отель, то сейчас у нас уже несколько СПА-отелей, которые предлагают самые разнообразные услуги, и эта история будет продолжаться, я уверен, в ближайшие годы большинство отелей будут именно с этим ядром создаваться»
Ермак выразил уверенность в том, что область будет готова к приему туристов к летнему сезону, в том числе с точки зрения ликвидации последствий январских штормов, ударивших по прибрежным муниципалитетам. «К июню месяцу, к открытию пляжного сезона, у нас обычно 1 июня пляжный сезон открывается, мы рассчитываем, что у нас все будет готово», — сказал он, заметив, что наиболее сильно пострадал деревянный променад близ в поселке Лесной, а в других курортных городах туристическая инфраструктура пострадала не сильно.