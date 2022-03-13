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10:24 (мск), источник: ТАСС

Записаться на прием в московский семейный центр теперь можно онлайн

Для получения услуги нужно выбрать ближайший центр, заполнить и отправить заявку.

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Жители Москвы теперь могут записаться на прием в городской семейный центр онлайн, сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра столицы.

«Для москвичей на портале “Мой семейный центр” заработал новый сервис “Записаться на прием”. Теперь получать услуги городских семейных центров стало еще удобнее», — говорится в сообщении.

Для получения услуги нужно выбрать на портале ближайший центр, заполнить и отправить заявку. Новая форма работы поможет сократить время обслуживания и сделает его максимально удобным для горожан.

«Как показывает статистика, родители и дети активно пользуются возможностями портала “Мой семейный центр”. Команда портала заинтересована в том, чтобы постоянно улучшать и наполнять его различными полезными функциями. Именно поэтому и был создан сервис “Записаться на прием”. Он станет дополнением к уже имеющемуся (»У меня вопрос«) и поможет результативно и в короткие сроки отвечать на обращения московских семей с детьми», — отметила директор семейного центра «Отрадное» Ирина Гончарова, слова которой приводятся в сообщении.

Портал «Мой семейный центр» создан в 2018 году в помощь московским семьям с детьми для доступного и быстрого взаимодействия. На его ресурсах объединены все официальные сайты семейных центров Москвы.

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