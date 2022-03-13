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11:47 (мск), источник: ТАСС

В Москве выявили 1 437 случаев заражения коронавирусом за сутки

В относительном выражении прирост составил 0,05%

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США
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 437 против 1 655 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в воскресенье.

В относительном выражении прирост составил 0,05%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 721 335 случаев заражения. Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 49 против 52 днем ранее, до 42 161. В городе зарегистрировали менее 50 смертей за сутки впервые с 20 сентября 2021 года.

В Подмосковье выявили 747 случаев заражения коронавирусом за сутки. Днем ранее зафиксировали 563 случая. Всего с начала пандемии в области выявили 950 816 случаев заражения.

В Санкт-Петербурге число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 1 923 против 2 381 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 477 137 случаев заражения. Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 1 182, до 1 372 844. Число умерших возросло на 36, до 32 620.

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