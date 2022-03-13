Синоптик посоветовал россиянам не ждать наступления весны в ближайшую неделю

«Стартовавший с теплых позиций март через неделю провалился в холодный колодец полярного воздуха, в результате чего температура месяца уже оказалась на 0,4 градуса ниже многолетней нормы», — сообщил синоптик.
Он уточнил, что в начале недели потеплеет до 0…+5 °C, но будет пасмурно и ожидаются небольшие осадки. Однако уже со вторника «инициатива начнет переходить к “грязному” скандинавскому антициклону», из-за которого до конца недели будет облачно, но без существенных осадков. Тишковец также предупредил об усилении морозов и аномальном росте атмосферного давления, оно достигнет 769 мм рт. ст.
По его прогнозам, в Москве к середине недели температура воздуха снизится до −5…-10, днем температура будет держаться на уровне от −4 до +1 °C— это на 2−3 градуса холоднее нормы.
К выходным же, указал Тишковец «антициклон станет чище, тучи рассеются, приток лучистой энергии солнца возрастет», воздух прогреется до своей нормы, 0…+5 °C.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в Москву придет настоящая весна.