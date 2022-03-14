«Власть пса» удостоена премии BAFTA как лучший фильм

Лента, которая ранее была удостоена награды «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм», взяла еще одну «бронзовую маску» — за режиссуру. Ранее за работу над этим фильмом 67-летняя Кэмпион получила награду Венецианского кинофестиваля, смотра в Сан-Себастьяне, удостоена «Золотого глобуса», а также номинирована на «Оскар». В 1994 году Кэмпион получила «Оскар» как сценарист за фильм «Пианино».
Приз за лучшую мужскую роль был присужден актеру Уиллу Смиту. Награду 53-летнему исполнителю принесла роль отца теннисисток Серены и Винус Уильямс в фильме «Король Ричард» (King Richard, 2021). Ранее за эту же роль он был удостоен «Золотого глобуса», премии Гильдии актеров, номинирован на «Оскар». Это первая премия BAFTA, полученная Смитом за его карьеру.
Лучшим актером второго плана был назвал американец Трой Коцур. Признание ему принесло участие в фильме («CODA: Ребенок глухих родителей», 2020). Английская актриса Джоэнна Скэнлэн была отмечена в номинации «Лучшая женская роль» — за роль обратившейся в ислам женщины Мэри Хуссейн в фильме «После любви» (After Love, 2020) британского режиссера Алима Хана. Американка Ариана де Бос признана лучшей актрисой второго плана за роль Аниты в «Вестсайдской истории» (West Side Story, 2021) Стивена Спилберга.
Фантастическая драма «Дюна» (Dune, 2021) Дени Вильнева по одноименному роману Фрэнка Герберта (1920−1986) получила премии BAFTA в пяти номинациях: за лучшие спецэффекты, звук, а также выдающуюся работу оператора Грега Фрейзера, композитора Ханса Циммера и художника-постановщика Патриса Верметта. Фильм лидировал по общему числу номинаций — 11.
Премию в разделе «Восходящая звезда» получила британка Лашана Линч, исполнившая роль агента 007 Номи в последнем фильме бондианы «Не время умирать» (No time to die, 2021). Мультфильм «Энканто» (Encanto, 2021) студии Disney признан лучшей анимационной картиной, а японская драма «Сядь за руль моей машины» (Drive my car, 2021) — лучшим фильмом на иностранном языке. Криминальная комедия «Круэлла» (Cruella, 2021), основанная на истории одного из персонажей книги и фильма «101 далматинец», отмечена премией BAFTA за лучшие костюмы. Премию за лучший оригинальный сценарий получила картина «Лакричная пицца» (Licorice pizza, 2021) американца Пола Томаса Андерсона, выступившего как в роли режиссера, так и сценариста.
Юбилейная 75-я церемония вручения главной кинопремии Соединенного Королевства прошла по традиции в Альберт-холле.
Первая премия BAFTA была вручена в 1948 году. Наряду с «Золотым глобусом» она считается своеобразной репетицией перед присуждением премии «Оскар» Американской академии киноискусств, которое в этом году пройдет 27 марта.