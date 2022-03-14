Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией

Авиакомпании РФ, Китая и Индонезии смогут совершать каждая по три полета между странами. Так, открыты для авиакомпаний воздушные линии Москва — Денпасар с частотой три рейса в неделю (то есть всего шесть рейсов: три для российской авиакомпании и три для зарубежной); Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай с частотой один рейс (то есть по два рейса в неделю на пару городов).
14 мая 2021 года Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что пассажиры, прибывающие в Китай, могут завершить прохождение карантина, если два ПЦР-теста покажут отрицательный результат.
После прохождения карантина прибывающим в КНР необходимо еще дважды сдать ПЦР-тест.
В свою очередь, власти Индонезии с 4 февраля текущего года открыли для всех иностранцев курортный остров Бали. Руководство страны также приняло решение сократить срок пребывания на карантине для полностью привитых туристов с семи до пяти дней.
В конце февраля Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран (среди них нет Китая и Индонезии) в качестве ответной меры на закрытие воздушного пространства для российских самолетов. Более того, Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям существенно ограничить рейсы за рубеж, рекомендация была дана на фоне «высокой степени риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом».
Рекомендация не распространяется на авиакомпании РФ, у которых в эксплуатации находятся воздушные суда иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски их ареста или задержания; иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.
После этой рекомендации некоторые авиакомпании, например «Аэрофлот», S7 и «Победа», полностью закрыли международное авиасообщение («Аэрофлот» оставил только рейсы в Минск).
Вместе с тем полностью сняты введенные из-за COVID-19 ограничения на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран. Ранее также полностью были сняты ковидные ограничения на полеты в Белоруссию, Доминикану, Египет, ОАЭ, Турцию, Финляндию, Чехию, Швейцарию, Южную Корею и на Кубу.
Полеты в эти страны теперь ограничены только положениями межправсоглашений о воздушном сообщении и отдельными договоренностями авиавластей стран.