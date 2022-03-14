Глава ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к спецоперации на Украине

«Сначала была оторопь, непонимание смысла этой операции и к чему она приведет. Но за две недели позиции в целом сформировались. Сейчас чуть больше 70% опрошенных поддерживают операцию, порядка 20% не поддерживают», — отметил социолог.
Он также добавил, что «чем старше опрошенные, тем более они склонны поддерживать спецоперацию».
Кроме того, во время беседы он рассказал о рейтингах власти, основных страхах россиян, ожиданиях от переговоров двух стран и коронавирусе.
«Пока санкции мы ощущаем преимущественно в информационном пространстве. Но через какое-то время санкции войдут в нашу повседневность. Мы почувствуем, что ассортимент в магазинах сократился, а цены выросли. Почувствуем, что отпуск не сможем спланировать с выездом за границу», — рассказал Федоров.
Он отметил, что люди боятся роста цен на предметы повседневного потребления и сокращения их ассортимент.
«Любителям пообедать в Макдональдсе придется изменить свои привычки», подчеркнул социолог. Он также добавил, что военный страх пока не очень высок, поскольку операция проходит на территории Украины.
«Но есть страхи относительно роста преступности. Это обычно происходит, когда начинаются экономические кризисы», — резюмировал глава ВЦИОМ.