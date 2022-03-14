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03:34 (мск), источник: Известия

Глава ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к западным санкциям

Те, кто сожалеет об уходе компаний с российского рынка, обвиняют в этом прежде всего Запад. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Источник: РИА "Новости"

«В крупных городах материальный статус существенно выше, чем за их пределами. Поэтому санкции будут более болезненными именно для населения крупных городов. Оно у нас более глобализовано, более ориентировано на западные ценности, потребительски активно, лучше зарабатывает, имеет накопления. А периферия меньше вовлечена в глобальную экономику, в потребительское общество, в разнообразные международные обмены — а значит, и меньше почувствует последствия санкций. За двумя значимыми исключениями: инфляция и безработица», — отметил социолог.

Он также добавил, что сегодня 74,5% опрошенных россиян одобряют работу Владимира Путина на посту президента.

«До начала спецоперации (данные на 20 февраля) было около 64%. Произошло “объединение вокруг флага” и вокруг лидера», — подчеркнул Федоров.

Кроме того, во время беседы он рассказал об основных страхах россиян, ожиданиях от переговоров России и Украины и коронавирусе.

«Пока санкции мы ощущаем преимущественно в информационном пространстве. Но через какое-то время санкции войдут в нашу повседневность. Мы почувствуем, что ассортимент в магазинах сократился, а цены выросли. Почувствуем, что отпуск не сможем спланировать с выездом за границу», — рассказал Федоров.

Он отметил, что люди боятся роста цен на предметы повседневного потребления и сокращения их ассортимент.

«Любителям пообедать в Макдональдсе придется изменить свои привычки», подчеркнул социолог. Он также добавил, что военный страх пока не очень высок, поскольку операция проходит на территории Украины.

«Но есть страхи относительно роста преступности. Это обычно происходит, когда начинаются экономические кризисы», — резюмировал глава ВЦИОМ.

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